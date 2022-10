Samsung Galaxy M54 sarà il top battery phone che tutti vorranno

Con una mossa decisamente a sorpresa, il prossimo Samsung Galaxy M54 dovrebbe spiccare fra la massa per la sua volontà di puntare alla fascia alta. E lo farebbe con una specifica tecnica in particolare, ovvero il chipset, che per la prima volta nella serie M sarebbe una soluzione high-end targata Qualcomm. Vediamo quali saranno le sue novità, fra caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita.

Samsung Galaxy M54 sta arrivando, e con specifiche tecniche impreviste

Design e display

Per il momento non sappiamo ancora come sarà fatto Samsung Galaxy M54, anche se l'azienda potrebbe decidere di ottimizzare i costi adottando un look simile ai modelli precedenti. Sappiamo però che avremo un pannello Super AMOLED da 6,67″ Full HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, un passo indietro rispetto ai 120 Hz di Galaxy M53.

Samsung Galaxy M53

Scheda tecnica

Come anticipato, il piatto forte di Samsung Galaxy M54 sarebbe il SoC, cioè lo Snapdragon 888 di casa Qualcomm. Per quanto non sia di ultima generazione, parliamo dello stesso chipset presente a bordo di esponenti di alto calibro quali Samsung Galaxy S21, Xiaomi 11, OPPO Find X5 e OnePlus 9, per citarne alcuni, nonché un deciso passo in avanti rispetto al MediaTek Dimensity 900 di Galaxy A53.

Se confermato, avrebbe quindi un SoC a 5 nm con CPU octa-core Kryo (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz), GPU Adreno 660 e 8/128 GB di memoria LPDDR5 e UFS 3.1. Non solo, perché i leak parlano anche di una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 25W, oltre a connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e USB Type-C.

Prezzo e data d'uscita

Per il momento, non abbiamo ancora informazioni su data e prezzo di Samsung Galaxy M54: potrebbe non mancare molto, anche se il prezzo di vendita potrebbe essere più alto di quello del suo predecessore.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il