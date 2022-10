Recensione Blitzwolf BW-HP2 Pro: le cuffie Bluetooth alla portata di tutti!

Sono sempre alla ricerca di cuffie, costantemente: mi piace provarle, mi piace vedere le differenze tra i modelli di punta e quelli più economici, e mi piace avere un prodotto sempre valido da consigliarvi, qualunque sia la vostra esigenza.

Le cuffie over ear che mi sono arrivate qualche settimana fa sono le Blitzwolf BW-HP2 Pro: sono economiche, questo è certo, e vantano una bassa latenza utile anche in gaming. Le ho ovviamente messe alla prova, e vi dico cosa penso.

Recensione Blitzwolf BW-HP2 Pro

Contenuto della Confezione

Nel box di vendita, l'azienda ha inserito:

Blitzwolf BW-HP2 Pro

Cavo di ricarica USB-A / MicroUSB

Cavo aux per il collegamento delle cuffie via cavo

Design e Materiali

A primo impatto, è vero, potrebbero sembrarvi delle cuffie economiche uguali a tante altre presenti sul mercato, soprattutto se avete avuto modo di provare prodotti più costosi e di fascia più alta, ma utilizzandole nel tempo potreste ricredervi.

Queste Blitzwolf BW-HP2 Pro sono realizzate interamente in plastica, possiedono delle finiture quasi totalmente opache al tatto, e sono rifnite di colore nero con dettagli di un bel rosso brillante.

Ho trovato, in primis, molto stabili ed affidabili le cerniere laterali per la regolazione dell'archetto che supporta anche le teste più grandi (e la mia ne è la prova), ed in secondo luogo molto comode da indossare per via dei padiglioni rifiniti in ecopelle e pieni di spugna al loro interno.

E' vero, con questo materiale in estate si suda ed anche molto, ma questa tiplogia di cuffie soffre di questa problematica e ci sono davvero ben pochi spiragli di risoluzione del problema.

Su questo modello, inoltre, è assente la possibilità di rimozione dei due padiglioni auricolari per le operazioni di pulizia, lavaggio o manutenzione. Sul padiglione auricolare sinistro, poi, l'azienda ha inserito il connettore MicroUSB per la ricarica, il microfono, il jack da 3.5mm per il collegamento via cavo e lo slider per l'accensione e lo spegnimento.

Sulla parte laterale destra, inoltre, sono presenti quattro tasti per la regolazione del volume e per la gestione dei brani in riproduzione.

Qualità Audio

Tecnicamente parlando Blitzwolf ha integrato due driver da 50mm a bordo, in grado di offrire una risposta in frequenza da 20 a 20000Hz; tra i codec supportati, inoltre, l'azienda menziona l'HSP, HFP, A2DP e AVRCP con compatibilità allo standard Bluetooth 5.0 a bassa latenza.

All'atto pratico queste cuffie sono piuttosto neutrali, e si adattano bene a tutti gli scenari in cui le utilizziamo: quel che è certo è che le frequenze basse sono predominati rispetto a tutte le altre, ma nei miei test al PC regolandomi l'equalizzazione sonora manualmente, non ho avuto difficoltà a distinguere bene tutte le frequenze sonore.

L'asperienza utente grossomodo è buona, soprattutto se considerate il prezzo inferiore ai 40 euro; le cuffie di Blitzwolf riescono ad offirire, inoltre, un'autonomia pari a circa 40 ore di riproduzione per cui potreste quasi dimenticare di dover ricaricare la batteria, che in caso di necessità si ricarica completamente in poco più di 3 ore con un semplice alimentatore da 18W.

Prezzo e Considerazioni

Blitzwolf BW-HP2 Pro è un prodotto adatto a tutti gli utilizzatori occasionali che sono alla ricerca di un prodotto economico, ma che faccia bene il suo lavoro; a livello di costruzione queste cuffie sono realizzate bene, ma si percepisce comunque la loro economicità sin dal primo approccio.

Il loro prezzo di vendita è di poco inferiore ai 40 euro ed è una cifra decisamente in linea con il suo potenziale e con quanto è in grado di offrire. Ci sono delle alternative migliori? In questa fascia di prezzo è difficile, ma l'affidabilità di un brand come Blitzwolf mi spinge a consigliarvi questo prodotto piuttosto che alternative più sconosciute.