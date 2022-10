Realme GT Neo 3T a meno di 350€ grazie al nostro coupon esclusivo

In questi giorni di grande fermento per le offerte Prime di Amazon, vi proponiamo una super offerta dalla Cina grazie ad un nostro esclusivo coupon: Realme GT Neo 3T a meno di 350€, in versione Global sia da 128 GB che 256 GB di spazio di archiviazione.

Il nostro coupon esclusivo ti permette di risparmiare su Realme GT Neo 3T: acquistalo a meno di 350€!

Il Realme GT Neo 3T è dotato di chipset Snapdragon 870 5G, uno schermo AMOLED da 6,62″ con risoluzione FHD+ e 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Per quanto riguarda la parte fotografica, questo smartphone offre un triplo modulo da 64 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro, con una selfie camera da 16 MP.

Lo smartphone offre il supporto alla super ricarica da 80W e la capiente batteria da 5000 mAh che permette di utilizzare il device senza preoccuparsi troppo dell'autonomia. Per tutte le caratteristiche tecniche di questo smartphone vi lasciamo al nostro articolo dedicato!

Grazie al nostro esclusivo coupon, su Hekka è possibile acquistare oggi il Realme GT Neo 3T con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione a 321.6€, mentre la versione con 8 GB di RAM e 256 di storage viene proposta ad un prezzo di 342.2€. Entrambi gli smartphone sono spediti dalla Cina, ma in versione Global.

Se non visualizzi correttamente i box sottostanti prova a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il