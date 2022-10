Razer Edge ufficiale: nasce la console Android definitiva

Grande novità nel gaming mobile Android: arriva Razer Edge, prodotto a metà fra smartphone e console portatile realizzato in collaborazione con Qualcomm. Un dispositivo che si propone come un'alternativa ben più che credibile agli smartphone da gaming, a tre anni di distanza da quel Razer Phone 2 che sembrava aver decretato la fine dell'avventura mobile; non soltanto era spuntato un prototipo di Razer Phone 3 mai commercializzato, ma anche la chiusura del Theme Store sembrava puntare in questa direzione. Ma ecco che cambiano le carte in tavola al RazerCon 2022, perciò vediamo quali sono le caratteristiche di Razer Edge e a che prezzo verrà proposto.

Razer Edge ufficiale: tutte le novità sulla console portatile Android

Non chiamatelo smartphone: Razer Edge ha un form factor decisamente attuale con i vari controlli analogici ai lati del display, oltre ai vari tasti dorsali, proprio come una console portatile odierna impone.

Ma è al suo interno che troviamo la vera novità: infatti, dalla collaborazione con Qualcomm arriva l'adozione, per la prima volta, dello Snapdragon G3X Gen 1, il primo SoC pensato prettamente per il gaming mobile. Non se ne conoscono ancora bene le specifiche, a parte le memorie da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria UFS 3.1 espandibile via microSD fino a 2 TB.

Ma quello che è certo è il supporto alla connettività di ultima generazione. Mi riferisco non solo allo standard Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 ma anche e soprattutto a quello 5G, potendo così essere utilizzata anche in giro. Se ve lo steste chiedendo, il sistema operativo si basa su Android 12, e quindi la connettività risulta particolarmente utile per giocare a tutti quei titoli che popolano i cataloghi di servizi quali Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce Now.

In effetti, ci troviamo di fronte al primo dispositivo gaming 5G al mondo, compatibile con migliaia di titoli AAA sin dal primo giorno – che si tratti di servizi di cloud gaming, librerie per PC come Steam, launcher preinstallati come Epic Games o giochi nativi Android.

Per quanto riguarda il form factor, Razer Edge integra uno schermo AMOLED da 6,8″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) dotato di refresh rate fino a 144 Hz, ideale per una fluidità elevata. La fruizione è favorita anche dalla presenza di speaker stereo con audio Boomcloud 360, ingresso mini-jack e feedback aptico HyperSense, in una scocca che misura 259,7 x 84,5 x 10,83 mm e che pesa ben 400 grammi per una batteria da 5.000 mAh.

Questo perché, rispetto a uno smartphone da gaming, ha dalla sua i Razer Kishi V2 Pro, i due controller incastonati ai lati del dispositivo, i quali possono comunque essere sfilati dalla scocca per una migliore portabilità.

Prezzo e disponibilità

Presentato ufficialmente il 15 ottobre, Razer Edge verrà lanciato negli Stati Uniti a partire da gennaio 2023, in versione Wi-Fi al prezzo di 399,99€ per il modello Standard e 499,99€ per il modello Founder che include le cuffie TWS Razer Hammerhead True Wireless 2021; successivamente ci sarà anche la versione 5G, per la quale non è ancora stato rivelato il prezzo. Rimangono ancora i dubbi sulla sua possibile commercializzazione in Italia.

