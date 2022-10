MediaTek batte Qualcomm: è sua la classifica di Antutu

Come ogni mese, si aggiorna la classifica di Antutu, un elenco che rende noti quali sono gli smartphone più potenti secondo la nota piattaforma di benchmarking. Una classifica molto interessante, perché oltre a farci capire quali sono i produttori dei dispositivi più performanti aiuta a delineare quale sia l'andamento della rivalità fra Qualcomm e MediaTek.

Per esempio, qual è lo smartphone più potente in assoluto secondo i dati raccolti da Antutu? Prima di tutto, una premessa: queste classifiche fanno riferimento al solo mercato cinese, pertanto contiene modelli che potrebbero essere presenti esclusivamente in madre patria. Detto questo, la classifica Antutu di settembre vede salire dritto in prima posizione ROG Phone 6D (detto anche “Dimensity Supreme Edition”), la nuova versione del gaming phone ASUS nonché il primo in assoluto a dotarsi di SoC MediaTek. È grazie al Dimensity 9000+ se MediaTek riesce quindi a conquistare la classifica di Antutu, un SoC a 4 nm che vanta una CPU fino a 3,2 GHz e le nuove memorie RAM LPDDR5X, coadiuvato da un impianto di raffreddamento che contribuisce a elevarne le performance.

ROG Phone 6D OnePlus Ace Pro iQOO 10 Pro Red Magic 7S Pro Lenovo Legion Y70 iQOO 10 Moto X30 Pro Xiaomi 12S Pro Redmi K50 Xiaomi MIX Fold 2

Scendendo di categoria, il ranking di Antutu prende in esame anche gli smartphone piazzati nella fascia medio/alta, dove è nuovamente MediaTek ad avere i riflettori su di sé. Su dieci modelli classificati, nove hanno SoC MediaTek: di questi, otto hanno il Dimensity 8100/8100-Max e uno il Dimensity 8000-Max, e l'unica eccezione è rappresenta dallo Snapdragon 870.

OnePlus Ace OnePlus Ace Racing Edition OPPO Reno 8 Pro+ 5G vivo S15 Pro Realme GT Neo 3 Redmi Note 11T Pro+ Redmi K50 OPPO K10 5G Redmi Note 11T Pro vivo S15

Cambia invece la situazione se si guarda la classifica Antutu dedicata agli smartphone mid-range, dove è invece Qualcomm ad avere il dominio grazie a quello Snapdragon 778G/778G+ tanto apprezzato dagli utenti ed utilizzato dai produttori. Qua abbiamo un'altra new entry, cioè iQOO Z6, che grazie alle sue prestazioni sale subito in vetta all'elenco stilato dal team di benchmarking.

iQOO Z6 iQOO Z5 OPPO Reno 8 Pro 5G Xiaomi CIVI 1S Honor 70 Xiaomi 11 Lite 5G Honor 60 Honor 50 Pro Honor 50 Huawei P50E

