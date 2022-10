POCO X5 5G compare sul web: i primi leak fanno ben sperare

Abbiamo visto di recente una POCO lanciare una serie X4 abbastanza onesta, sia in termini di specifiche che in termini costruttivi, ma sembra arrivato il momento di iniziare a pensare già a POCO X5 5G. Lo smartphone medio gamma infatti è spuntato in una prima certificazione, ma dai leak apprendiamo succose possibilità in termini di specifiche tecniche.

POCO X5 5G certificato, torna la serie Snapdragon 7? Un leak lo suggerisce

La prima notizia che abbiamo in merito al nuovo POCO arriva da una certificazione, che è segnalato con il numero modello 22101320G, accorciato in M20G per la variante Global, che trova riscontro come POCO anche nell'accezione indiana e come Redmi nella nomenclatura cinese. Non è escluso, dunque, che nella patria di Xiaomi possa esser parte della serie Redmi Note 12 (non però in quelli principali).

Tornando a POCO X5 5G, i primi leak ci parlando di una seria possibilità di vedere lo Snapdragon 778G+ a muovere il dispositivo, il che sarebbe un upgrade importante dallo Snapdragon 695 visto su X4 Pro 5G. Tra l'altro, sarebbe un ritorno della serie 7 di Qualcomm, visto che X3 NFC aveva la versione 732G, piuttosto apprezzato. Un altro elemento sarebbe un display LCD a 120 Hz, il che sarebbe un “passo indietro”.

Non sappiamo ancora quando POCO ha intenzione di impostare il lancio del nuovo mid-range, ma considerando le certificazioni, non è escluso che possa arrivare entro la fine del 2022 e, viste le premesse, l'attesa può essere interessante.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il