Continuano i leak su OPPO Reno 9: chipset, fotocamere e perfino la confezione

Negli ultimi giorni sono cominciati i leak in merito alla prossima serie OPPO Reno 9, presumibilmente in arrivo già a novembre (almeno per quanto riguarda la Cina). Le indiscrezioni non si fermano e oggi abbiamo varie novità in merito alle specifiche tecniche, accompagnata dal alcuni scatti dal vivo che immortalano la presunta confezione di vendita.

OPPO Reno 9: spuntano il box di vendita ed altre indiscrezioni

Reno 8

Le ultime novità sulla serie Reno arrivano da DigitalChatStation, uno degli insider cinesi più affidabili (solitamente). Stando a quanto rivelato dal leaker dovremmo avere una serie composta da almeno due smartphone, ossia OPPO Reno 9 ed il fratello maggiore Reno 9 Pro.

Come visto di recente, il modello base dovrebbe fare un piccolo passo indietro mondando un chipset Qualcomm Snapdragon 778G; l'insider rivela che il terminale dovrebbe avere dalla sua una fotocamera principale da 64 MP.

Passando ad OPPO Reno 9 Pro, ci troveremo alle prese con un chipset MediaTek, ossia una soluzione Dimensity 8000. Per la fotocamera, il leaker parla di un sensore da 50 MP Sony IMX766.

Per concludere abbiamo delle immagini dal vivo che mostrano la presunta confezione di vendita di OPPO Reno 9. Segnaliamo che arrivano da Weibo, il noto social cinese, e che potrebbero essere fasulle; comunque gli scatti mostrano sia il box immacolato che il possibile logo della serie.

Finora si è parlato della batteria (almeno 4.500 mAh) e della presenza del supporto UFCS (la ricarica rapida universale); inoltre pare che potremmo avere una colorazione inedita rossa. Per il lancio si punta al mese di novembre, ma ovviamente l'ultima parola spetta alla casa cinese.

