OPPO Find N2, da un leak le possibili dimensioni del display interno

Si torna a parlare del prossimo pieghevole OPPO, nello specifico di Find N2, stavolta in merito al display interno. Infatti, da un nuovo leak abbiamo le prime indicazioni relative alle dimensioni e alla risoluzione di quello che sarebbe il pannello più ampio, che resterebbe però compatto per gli standard.

OPPO Find N2: il display interno resta compatto, ma di ottima qualità

A parlare del pannello interno del prossimo foldable di OPPO è Digital Chat Station, che spiega che lo smartphone dovrebbe mantenere una diagonale interna da 7.1″ vista nel primo modello, con la medesima risoluzione da 1920 x 1792 pixel. Il sospetto è che OPPO abbia voluto mantenere lo stesso pannello anche in questo modello, così da puntare più sulle performance.

Tuttavia, non mancherà la qualità in questo display. Infatti, il leaker spiega che manterrà la tecnologia AMOLED LTPO ed un refresh rate a 120 Hz, quindi comunque ci troviamo davanti ad una soluzione top gamma. Il cambio di passo, ormai è noto, sarà in termini di hardware interno con lo Snapdragon 8+ Gen 1, ma c'è il sentore che lo smartphone non sia lontanissimo dal suo predecessore.

Dunque, fatte queste premesse ed in attesa che arrivino le prime conferme ufficiali, che immaginiamo non siano neanche così lontane, potete farvi un'idea di come potrebbe essere il prossimo OPPO Find N2 guardando e leggendo la recensione del primo pieghevole del brand, che ci colpì molto positivamente.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il