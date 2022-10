Prime immagini delle Nothing Ear (2): squadra che vince non si cambia

La presentazione delle Nothing Ear (2) sembrerebbe previsto per l'ultima settimana di ottobre, ma in rete sono iniziate a circolare le immagini di quelle che potrebbero essere la seconda edizione delle cuffie TWS del brand di Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus.

Le Nothing Ear (2) potrebbero ereditare il design del precedente modello

Secondo queste prime immagini, Nothing Ear (2) sembrano ereditare lo stesso design della primo modello delle cuffie true-wireless Ear (1) dell'azienda londinese. Il corpo trasparente permette di vedere la componentistica interna, mentre l'unico logo presente sulle cuffie è quello di “Ear (2)”, lasciando da parte la scritta Nothing. Non cambia granché nemmeno la custodia, la cui unica differenza è la finitura interna, più liscia rispetto al modello precedente.

Non sono note le caratteristiche tecniche di queste nuove cuffie, ma l'evento di presentazione delle Nothing Ear (stick), previsto per il 26 ottobre, potrebbe presentare qualche sorpresa: non è escluso, infatti, che la compagnia possa cogliere l'occasione per presentare anche le nuove Nothing Ear (2). Sarà interessante scoprire la fascia di mercato, visto il recente aumento di prezzo delle Ear (1), senza dimenticarci che all'orizzonte potrebbero esserci anche le prime cuffie over-ear Nothing.

Le Nothing Ear (1) sono dotate di driver dinamici da 11 millimetri ed una batteria da che garantisce almeno 34 ore di ascolto tra auricolari e custodia di ricarica. Sulle cuffie è presente anche la riduzione del rumore ANC, è lecito quindi aspettarsi che le Nothing Ear (2) possano ereditare a loro volta questa funzione. Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per scoprire le novità.

