Motorola Moto X40 spunta sul TENAA: lo Snapdragon 8 Gen 2 si avvicina

Motorola continua la sua scalata al mercato smartphone ed il nuovo modello per farlo sembra proprio Moto X40. Il nuovo top gamma del brand, che ci dà idea di come sarà il nuovo Moto Edge 40 Pro, si presenta come uno smartphone concreto, con specifiche di un certo spessore e che porterà probabilmente al debutto il nuovo chipset di punta Snapdragon, ma a che prezzo?

Motorola Moto X40: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Come si presenta il nuovo modello che inaugura la serie X40/Edge 40 Pro? Il design, come mostrato dal TENAA, ci mostra un dispositivo con uno stile più vicino ad Edge 30 Ultra/X30 Pro, quindi con un bumper fotocamera quadrato in rilievo che integra tre sensori.

Oltre a ciò, abbiamo anche le prime indicazioni per il display, di cui non conosciamo ancora la diagonale ma possiamo vedere che è curvo, con punch-hole centrale e con una risoluzione Full HD+. Immaginiamo, senza neanche perderci troppo tempo, che sarà un pannello OLED, come ci ha abituati Motorola, con un refresh rate che potrebbe essere ancora a 144 Hz.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Cosa sappiamo in merito alle specifiche tecniche del prossimo Moto X40? La certezza pare essere proprio il chipset, cioè lo Snapdragon 8 Gen 2 tanto atteso e che, vista l'importante certificazione del TENAA (che di fatto, spesso, presenta lo smartphone per come sarà), possiamo anche immaginare ad un debutto del SoC proprio su questo dispositivo.

Un'altra informazione presente è quella, confermata dal General Manager di Lenovo, di una RAM di tipo LPDDR5x che però non è una novità, in quanto il primo ad utilizzarla è stato Realme GT 2 Master Explorer. Tornando invece alle caratteristiche certificate, avremo una ricarica rapida a 68W, ma non conosciamo ancora l'entità della batteria. Quanto poi alla fotocamera, abbiamo tre sensori il cui principale sarà da 50 MP e chissà che non vedremo il debutto di un possibile Sony IMX890, salvo che non si utilizzi ancora un sensore OmniVision.

Motorola Moto X40 – Prezzo e data di uscita

Al momento, il Moto X40 non ha una data di uscita ma, considerando le informazioni ricevute, non è escluso che già a dicembre 2022 possa essere lanciato sul mercato o al massimo a gennaio 2023. Quanto al prezzo, possiamo ambire a vedere un top gamma che non superi i 600€, come ci ha abituati Motorola con i suoi smartphone. Capiremo poi se nella trasposizione Global, cioè con Moto Edge 40 Pro, quale potrebbe essere il target in termini di costi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il