I migliori smartphone su Amazon per il Prime Day di ottobre

Ci siamo: è finalmente arrivato il giorno X, quello delle Offerte Esclusive che Amazon lancia per il suo Prime Day di ottobre 2022, e non potevano mancare offerte su alcuni dei migliori smartphone al mondo. Quest'anno il colosso dell'e-commerce ha deciso di raddoppiare la sua “festività”, bissando l'evento promozionale della scorsa estate anche durante l'autunno. Nelle giornate dell'11 e 12 ottobre, quindi, sarà possibile trovare numerose offerte all'interno del celebre portale di shopping online, e noi siamo qua per aiutarvi a sfoltire quelle meno interessanti e indicarvi su quali puntare per effettuare i vostri acquisti.

N.B. – nel caso in cui non visualizziate correttamente i box presenti all'interno dell'articolo, vi consigliamo di disattivare AdBlock.

Offerte Esclusive Amazon: quali smartphone comprare al Prime Day 2022

Cambia il nome, ma la sostanza è la stessa: 11 e 12 ottobre sono i giorni delle Offerte Esclusive Amazon, una denominazione alternativa per quella che possiamo considerare la seconda edizione annuale degli Amazon Prime Day. Come vi abbiamo già spiegato nell'articolo dedicato, durante questa due giorni Amazon offrirà l'accesso anticipato agli abbonati Prime su moltissime offerte; qualora non fossi abbonato, ti consigliamo di farlo o non potrai avere visualizzare e avere accesso a queste promozioni.

Molte delle offerte esclusive in questione sono – ovviamente – nella categoria degli smartphone, da sempre uno dei prodotti più richiesti quando si parla di periodo promozionali come questo. Per questo, abbiamo deciso di dedicare questo articolo alle offerte sui migliori smartphone che si trovano in circolazione sul mercato.

