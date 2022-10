iQOO Neo 7 SE, primi dettagli: chipset Snapdragon in arrivo?

Molto di recente, iQOO ha presentato Neo 7, il suo mid-top range dalle ottime specifiche. Pare però che la serie non sia finita qui, visto che il brand sta già pensando ad un iQOO Neo 7 SE, che potrebbe far felici gli utenti Global e gli amanti dei SoC Snapdragon, ma per il prezzo?

iQOO Neo 7 SE: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

iQOO Neo 7 SE ✅



- 120W / 5000 mAh

- Amoled,120hz

- 8GB /12GB

- OIS 50MP

- SD 8 Series chip



Apart from Chipset Speed edition carries similar specs …. Launching sooner! #iQOONeo7SE #iQOONeo7 - Paras Guglani (@passionategeekz) October 31, 2022

A parlare di questa nuova versione è il leaker Paras Guglani (Passionategeekz) che ci spiega che proprio il modello Neo 7 SE sarebbe in arrivo, ma purtroppo non abbiamo informazioni in merito allo stile. Non è escluso però, che possa comunque somigliare al Neo 7 base. A questo, comunque, possiamo aggiungere la possibilità di vedere un display AMOLED a 120 Hz.

Caratteristiche e specifiche tecniche

La vera novità che potremmo vedere su iQOO Neo 7 SE è il chipset, visto che al posto del Dimensity 9000+ presente sul Neo 7, dovremmo trovare lo Snapdragon 8 Gen 1, come è stato per Neo 6. I tagli di RAM dovrebbero essere da 8/12 GB, mentre per la batteria potremmo trovare un modulo da 5.000 mAh ed una ricarica a 120W. Lato fotocamera, pare possa esserci lo stesso sensore di Neo 7 da 50 MP con OIS, ma non abbiamo notizie in merito agli altri sensori.

iQOO Neo 7 SE – Possibile prezzo e data di uscita

Cosa sappiamo in merito alla data di uscita di iQOO Neo 7 SE? In realtà, ciò che va compreso anzitutto è se arriverà prettamente nel mercato Global o se vedremo anche una versione cinese. Immaginiamo, comunque, che non sia affatto lontano e che possa arrivare entro dicembre 2022, senza protrarsi a inizio 2023. Per il prezzo, non immaginiamo un prezzo più alto di 500€.

