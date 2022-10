Huawei Watch GT Cyber si presenta: sarà uno smartwatch futuristico!

Nell'attesa che venga presentato il prossimo pieghevole a conchiglia di Huawei, spunta anche la conferma del lancio di un nuovo smartwatch. Infatti, il brand presenterà Huawei Watch GT Cyber, che potrebbe rappresentare una svolta in termini di design e modo di concepire gli indossabili, probabilmente anche nelle specifiche tecniche, ponendosi comunque nella fascia alta del mercato.

Huawei Watch GT Cyber: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come si presenta, dunque, il GT Cyber? Sebbene riprenda in parte la struttura del Watch GT 3 Pro Titanium, lo stile con cui si compone il design è decisamente originale, con forme poligonali e, soprattutto, una novità non da poco. Infatti, sembra che il quadrante possa essere rimosso dalla cassa centrale, come la possibilità di poter cambiare del tutto lo stile dello smartwatch stesso. Ovviamente, il tutto potrebbe anche essere solo un effetto scenico, ma ci piace pensare sia una cosa concreta. Presente anche un tasto funzione, che torna esattamente al centro rispetto alla serie GT 3. Per il display, ci aspettiamo invece un pannello AMOLED, sebbene non ci siano ancora informazioni su diagonali e quant'altro.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Al momento non è ancora chiaro cosa Huawei voglia integrare in termini di caratteristiche nel Watch GT Cyber, ma pare non sia troppo distante da quanto visto su Watch GT 3 Pro. Quindi, è possibile immaginarsi la presenza di un GPS e altre funzioni come le chiamate sia in Bluetooth che tramite eSIM, oltre a NFC full featured e applicazioni di terze parti grazie ad HarmonyOS 3. In più, non mancheranno i vari monitoraggi per la salute, ormai imprescindibili negli indossabili da polso. Sarà curiosa anche la gestione della batteria, considerando il fatto la feature di poter rimuovere il quadrante, dato che non ce la si aspetta poi così capiente.

Huawei Watch GT Cyber – Prezzo e data di uscita

Quando arriva il nuovo GT Cyber? Lo smartwatch di Huawei sarà presentato proprio insieme al P50 Pocket S, nella kermesse dedicata il prossimo 2 novembre 2022. Quanto al prezzo, facile aspettarsi un range di prezzo tra i 400 e i 500€, considerando che potrebbe essere un modello premium.

