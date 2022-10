Huawei aggiornerà MateStation X alla versione 2022: sarà un concentrato di potenza

Dopo l'ingresso nel mercato dei PC Desktop e soprattutto, degli All-in-One, Huawei si ripeterà con un nuovo modello molto interessante. Infatti, arriverà presto Huawei MateStation X 2022, che promette di essere ben più potente di quanto visto già nel modello precedente.

Huawei MateStation X 2022: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Come sarà il nuovo MateStation X? Al momento non abbiamo un'immagine del design dell'All-in-One di Huawei, ma immaginiamo che non sarà distante dal modello 2021. Quindi, un bel display in formato 3:2 con risoluzione 4K+ e bisognerà capire se sarà più ampio o resterà sui 28″. La tecnologia potrebbe restare IPS.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, abbiamo notizie più dettagliate. Infatti, dai leak apprendiamo che troveremo addirittura un chipset Intel Core i9-12900H, quindi un top gamma per elevare ancora di più il target del dispositivo. Dettagli sono presenti anche per il taglio di memoria, visto che sarebbe in due configurazioni: un singolo quantitativo di RAM da 16 GB e 512 GB/1 TB per lo storage SSD. Immaginiamo inoltre di trovare un ottimo comparto di porte e soprattutto, bisognerà capire se la base sarà ancora “attiva” come il precedente per le funzioni seamless con altri dispositivi.

Huawei MateStation X 2022 – Prezzo e data di uscita

Huawei non ha ancora annunciato quando presenterà il suo nuovo All-in-One, ma gli occhi potrebbero essere, inevitabilmente, puntati sul prossimo 2 novembre 2022, data della kermesse dove vedremo P50 Pocket S e Huawei Watch GT Cyber, quindi non è affatto escluso. Per il prezzo, l'obiettivo sarebbe mantenere i circa 800/850€ del predecessore ma, considerando che si guarderà ad Intel Core i9, è difficile pensare che non crescano i costi.

