EMUI 13 ufficiale: Huawei punta tutto su HarmonyOS

Nonostante non se la passi particolarmente bene, Huawei continua a portare avanti la sua divisione mobile e lo fa adesso con il nuovo aggiornamento EMUI 13. Un update che riprende il discorso avviato con HarmonyOS 3.0 e che lo amplia al contesto globale, dove il firmware creato da Huawei per il post-ban USA mantiene la storica denominazione EMUI. Proprio per questo, cambia il nome ma non la sostanza, con un aggiornamento che integra le novità viste negli scorsi mesi anche a bordo degli smartphone venduti in occidente, Italia compresa.

Huawei presenta EMUI 13: tutte le novità per gli smartphone dell'azienda

Dal punto di vista grafica, una delle principali novità della EMUI 13 riguarda la nuova interazione con i widget. Le icone delle app di sistema che prevedono un widget hanno una linea in basso: questo significa che è possibile fare uno swipe verso l'alto su di essa e aprire il relativo widget, il quale può poi essere eventualmente espanso e fissato a schermo tramite un apposito pulsante nell'angolo in alto a destra.

Oltre a questa nuova modalità di visualizzazione, Huawei ha studiato anche la possibilità di combinare widget in un'unica soluzione che comprenda più informazioni, creando varie concatenazioni a seconda delle proprie preferenze.

Oltre a poterli combinare fra loro, adesso è anche possibile liberare spazio nelle schermate home impilando i widget; in questo modo, basta fare uno swipe su di essi per scorrerli e consultarli uno a uno.

Le nuove personalizzazioni della EMUI 13 non riguardano solo i widget ma anche le cartelle ridimensionabili, con cui l'utente può scegliere fra tre formati: quello standard, quello ridotto o quello espanso.

Passiamo adesso alle nuove funzioni della EMUI 13, a partire dall'introduzione di SuperHub. Quello che ha fatto Huawei è studiare un nuovo modo per sfruttare al meglio la classica funzione di copia/incolla, potenziandola per poter essere utilizzata su più elementi contemporaneamente. Con SuperHub, infatti, è possibile trascinare immagini, testi e file in alto a destra, dove spunta una cartella virtuale per contenere tutti questi elementi copiati; la cartella può poi essere espansa per selezionare dal suo interno i file da incollare in altre app.

Dentro la EMUI 13 non poteva mancare un rinnovamento per Super Device, la modalità di comunicazione fra prodotti dell'ecosistema Huawei, che siano smartphone, tablet, wearable o smart TV. È stata aggiunta la funzione Drag to Connect, con cui trascinare gli elementi nell'area circostante e collegarli al volo al dispositivo principale che stiamo utilizzando. Sempre parlando di collaborazione multischermo, poi, è stata aggiunta anche una modalità Finestra Orizzontale per il mirroring dello smartphone su PC; questa modalità permette di aprire le app dello smartphone in modalità orizzontale, sfruttando al meglio gli schermi più grandi.

Sempre a tal proposito, tramite Super Device è stata aggiunta la possibilità di condividere l'audio su più cuffie, anche se la compatibilità pare limitata alle sole Huawei FreeBuds 2 Pro.

Cambiando argomento, l'aggiornamento EMUI 13 porta con sé novità anche per l'aspetto prestazionale. Per esempio, la funzione di Super Stoccaggio aiuta a mantenere la memoria libera, eliminando file duplicati, download superflui e comprimendo le app meno usate.

Si rinnova anche la schermata Privacy, con una dashboard che fa sapere all'utente quali app hanno avuto accesso a microfono, fotocamera, posizione satellitare, file e contatti, oltre alla possibilità di gestirne i relativi permessi.

Dentro la EMUI 13 c'è anche una funzione di scansione di sicurezza del dispositivo per cercare eventuali falle, informando l'utente qualora ne trovasse una per consentirgli di agire, oltre alla gestione di password, sblocchi biometrici e ricerca del dispositivo via GPS.

Fra le novità legate a privacy e sicurezza c'è anche la protezione delle foto, permettendo all'utente di rimuovere dati sensibili come luogo e orario di scatto prima di condividerla con i propri contatti.

Quali smartphone si aggiorneranno alla EMUI 13

Per il momento, Huawei non ha ancora specificato quando rilascerà la EMUI 13 in Italia e su quali smartphone verrà diffusa. Ovviamente Huawei Mate 50 Pro sarà il primo ad aggiornarsi, anche se non ci sono ancora tempistiche.

