Salute sotto controllo con Honor Band 6: in sconto a meno di 30€!

Il fitness tracker Honor Band 6 arriva oggi in sconto su Hekka, che ci permette di risparmiare quasi 20€ sul prezzo originale grazie ad un coupon. Il bracciale smart di Honor è uno dei più apprezzati nel suo genere, grazie alle tante modalità di allenamento disponibili.

Band 6 di Honor è un fitness tracker con ampio schermo AMOLED da 1,47″ in grado di monitorare gli allenamenti e la salute di chi lo indossa. Grazie al controllo dei livelli di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca, riuscirete sempre a tener traccia dei vostri sforzi fisici.

Come evidenziato anche nella nostra recensione, Honor Band 6 è considerato davvero un best-buy, grazie alla grande autonomia della batteria, alle 10 modalità di allenamento professionale e al quadrante personalizzabile in grado di mostrare tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno.

Honor Band 6 è in offerta oggi su Hekka al prezzo di 29.1€, grazie al codice sconto che trovate in basso. La spedizione dalla Cina è gratuita.

