Honor 70 5G a prezzo super: foto e video da top a meno di 450€

Se cercate uno smartphone medio di gamma in grado di scattare foto eccellenti, Honor 70 5G è il dispositivo che fa proprio al caso vostro. Grazie ad un codice sconto sullo store di Hekka è possibile portarlo a casa ad un prezzo davvero conveniente.

Honor 70 5G in offerta a 430€ grazie ad un codice sconto

Honor 70 5G è uno smartphone dotato di chipset Snapdragon 778G+ octa-core e GPU Adreno 642L, con display curvo Full HD+ OLED da 6,67″ con 120 Hz di refresh rate. La batteria da 4800 mAh garantisce una buona autonomia, anche grazie alla ricarica rapida da 66W.

Scattare foto, però, sembra essere proprio il punto forte di questo medio di gamma dalle ottime prestazioni. Come evidenziato prima nella nostra recensione e dopo nell'approfondimento dedicato al comparto fotografico avanzato, Honor 70 è in grado di scattare ottime foto anche in assenza di un sensore OIS.

Questo smartphone supporta la connettività 5G, il WiFi 6, NFC e Bluetooth 5.2, con il sistema operativo Magic UI 6.1 basato su Android 12. Il dispositivo è disponibile in quattro diverse colorazioni: blu, nero, argento e verde.

Honor 70 5G è acquistabile su Hekka in versione Global con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione ad un prezzo di 430€ grazie al coupon, con spedizione gratuita dalla Cina.

