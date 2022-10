Haylou MoriPods a soli 20€: cuffie Bluetooth 5.2 eleganti e con grande autonomia

Le cuffie semi in-ear MoriPods di Haylou offrono un design elegante e confortevole, controlli touch e una latenza dinamica molto bassa: tutto questo oggi può essere portato a casa per soli 20€ grazie ad un codice sconto.

Le cuffie Bluetooth MoriPods di Haylou a soli 20€ grazie ad un codice sconto su Hekka

Come già accennato in precedenza, le MoriPods di Haylou offrono un design semi in-ear e sono dotate di comandi touch sul dorso con cui è possibile rispondere alle telefonate oppure gestire la riproduzione della musica.

Disponibili in 4 diverse colorazioni (nero, bianco, blu e rosa), queste cuffie Bluetooth 5.2 sono potenziate dal chip Qualcomm 3040 con supporto aptX Adaptive e AAC HD. Inoltre, grazie alla latenza molto bassa sono particolarmente indicate anche per il gaming.

Queste cuffie Bluetooth offrono un'autonomia di circa 6 ore per singola carica, arrivando fino a 24 ore di utilizzo grazie alla custodia che offre la possibilità di caricarle fino a 4 volte (ricarica completa in 2 ore).

Le Haylou MoriPods vengono proposte oggi ad un prezzo di soli 20€ grazie ad un coupon da sfruttare su Hekka che vi permetterà di risparmiare il 10%.

