Pixel Watch riserva sorprese: la ricarica wireless c’è ma Google nega

Nonostante Google abbia dedicato ampio spazio alla presentazione del nuovo Pixel Watch e alle sue funzioni, alcuni acquirenti della prima ora hanno scoperto una feature che non è stata ancora ufficializzata dagli sviluppatori: il supporto per la ricarica wireless.

Google Pixel Watch offre anche il supporto per la ricarica wireless

Secondo quanto dichiarato da Google, l'unico modo di ricaricare il Pixel Watch è quello di collegarlo al cavo USB-C magnetico incluso nella confezione di vendita. Il colosso della ricerca online ha tenuto a specificare che la ricarica wireless non è in alcun modo supportata, ma la situazione sembrerebbe essere un po' differente.

I primi utenti ad essere riusciti a mettere le mani sul Google Pixel Watch, infatti, hanno potuto constatare che la ricarica wireless è effettivamente supportata dallo smartwatch, ma solo in situazioni abbastanza specifiche.

Nel particolare, la ricarica wireless sembra funzionare con gli smartphone che offrono la ricarica inversa, come i nuovi Pixel 7 e 7 Pro, e alcuni caricatori Qi. Questo ha creato non poca confusione, vista la smentita categorica da parte di Google.

“La ricarica wireless non è supportata sul Google Pixel Watch. Potrebbero esserci alcune configurazioni in cui la ricarica wireless inversa o i caricatori Qi potrebbero funzionare.

Tuttavia, sono casi molto specifici e non è garantita un'esperienza d'uso stabile o una ricarica corretta del dispositivo. Dovreste sempre utilizzare il caricatore incluso in confezione.” ha dichiarato un product expert di Google in risposta ad un post su Reddit.

Gli utenti che hanno testato questa funzione dichiarano che i tempi di ricarica non si sono allungati, ma è chiaro che l'esperienza d'uso cambi da caso a caso. In attesa di una nota ufficiale da parte di Google, non ci resta che sperare che la ricarica wireless possa essere abilitata ufficialmente tramite un aggiornamento del firmware.

Nel frattempo, se volete saperne di più sul primo smartwatch di Big G, ecco il nostro approfondimento dedicato.

