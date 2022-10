Combatti il freddo con la coperta elettrica riscaldante: solo 21€ con coupon esclusivo!

Il freddo inverno tarda ad arrivare nel nostro paese, ma non è mai troppo tardi per iniziare ad equipaggiarsi per l'inevitabile arrivo delle temperature più basse. Proprio per questo vi proponiamo oggi un'interessante offerta sulla coperta elettrica riscaldante, grazie al nostro codice sconto esclusivo su Hekka.

Riscaldati nel freddo inverno grazie a questa coperta elettrica in sconto

La coperta elettrica riscaldante proposta oggi può aiutarvi a combattere il freddo pungente che nei prossimi mesi investirà il nostro paese. Che siate a casa sul divano o in ufficio a lavorare, grazie a questa coperta potrete rimanere sempre al caldo.

La fodera in pile si stacca dal lato riscaldante per permettere il lavaggio delle coperta, in modo da non intaccare e rovinare i circuiti riscaldanti. La coperta può essere collegata sia alla corrente che ad una powerbank USB, in modo da essere portata sempre con sé.

La coperta è realizzata in materiale caldo e morbido sulla pelle, pesa complessivamente soltanto 430 grammi ed è disponibile in tre diverse colorazioni: blu, grigio e marrone.

Questa coperta elettrica riscaldante è disponibile su Hekka al prezzo di 21.4€, grazie al nostro codice sconto esclusivo, con spedizione gratuita dalla Cina.

