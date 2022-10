Finalmente è arrivata: Xiaomi Band 7 Pro debutta con 20€ di sconto!

Con il suo nuovo fitness tracker Xiaomi cambia le carte in tavole e propone un dispositivo completamente diverso dal solito. Vi siete innamorati di questa novità della casa di Lei Jun? Allora capitate a fagiolo: Xiaomi Smart Band 7 Pro è arrivata nello store ufficiale e parte in offerta lancio!

Xiaomi Smart Band 7 Pro è disponibile all'acquisto nello store ufficiale, subito in sconto

La nuova smartband di Xiaomi rappresenta la vetta della seria: il look è diventato più elegante e più vicino a quello di uno smartwatch e sono presenti funzionalità aggiuntive. Ritorna l'Always-On Display, stavolta su uno schermo più ampio (1.64″) e dotato di luminosità automatica; abbiamo l'aggiunta del GPS così come un microfono per richiamare l'assistente vocale Alexa.

Ovviamente Xiaomi Band 7 Pro punta alla salute ed al fitness con oltre 117 modalità sportive, monitoraggio dell'attività cardiaca H24, rilevamento SpO2 e tutto il resto del pacchetto (compresa l'impermeabilità fino a 5 ATM).

La nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro ha appena debuttato in Italia tramite lo store ufficiale ed è in offerta lancio a 79.9€ (anziché 99.9€): se siete interessati fiondatevi, dato che si tratta di una promozione limitata.

In basso trovate il link all'acquisto:

