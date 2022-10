Xiaomi OSOTEK H100 Pro debutta in sconto: aspira, lava con acqua calda e si pulisce da solo!

Da YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese, arriva una novità per i Mi Fan amanti delle pulizie intelligenti: Xiaomi OSOTEK H100 Pro è l'aspirapolvere senza fili tutto potenza, in grado di pulirsi da solo e dotato della funzione di lavapavimenti con acqua calda. Una manna dal cielo per le pulizie in casa, ora in sconto con spedizione dall'Europa!

Xiaomi OSOTEK H100 Pro è il vacuum cleaner dei sogni: aspira, lava con acqua calda e si pulisce da sola!

Come accennato anche in apertura, la novità più interessante del vacuum cleaner Xiaomi OSOTEK H100 Pro è rappresentata dalla tecnologia SuperThermal. Il dispositivo integra due contenitori per l'acqua: uno presenta il liquido sporco mentre l'altro serbatoio (da 750 ml) è in grado di riscaldare l'acqua fino a 92° e mantenere la temperatura costante a 60°.

In questo modo è possibile lavare il pavimento con l'acqua calda, per un'igiene più profonda. Le macchie più ostinate hanno vita breve! L'aspirapolvere senza fili è equipaggiato con una spazzola a rullo con funzione di auto-pulizia: riponendo il dispositivo sulla base, la modalità asciugatura provvede a completare la pulizia della spazzola.

Il vacuum Xiaomi OSOTEK H100 Pro è dotato di un pratico sensore ad infrarossi intelligente, in grado di rilevare il tipo di sporco e regolare di conseguenza la modalità di pulizia. La batteria da 4.000 mAh garantisce copertura per ambienti fino a 200 m2 (alla massima potenza) mentre lo schermo LED integrato mostra in modo chiaro tutti i parametri.

Menzione speciale alla base di ricarica: questa permette di pulire ed asciugare la spazzola ma è dotata anche di un'altra funzione. La dock è dotata di un serbatoio da 3L e ricarica i contenitori dell'acqua presenti nell'aspirapolvere. In questo modo l'aspirapolvere è sempre pronto e può essere operativo in un lampo.

Il nuovo aspirapolvere senza fili Wet & Dry arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile per noi occidentali grazie a GeekBuying: OSOTEK H100 Pro debutta in offerta con codice sconto ed è presente anche la spedizione gratis dall'Europa. Sicuramente si tratta di un vacuum cleaner dal prezzo importante, ma i vantaggi che porta sono decisamente top!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il