Registra le tue avventure con la nuova Vlogging Camera di Xiaomi 90 FUN

Se sei uno youtuber oppure ami registrare le tue vacanze e avventure in giro per il mondo, la Vlogging Camera 1 di Xiaomi 90 FUN potrebbe essere un prodotto ideato appositamente per te: oggi abbiamo un codice sconto che ti aiuterà a risparmiare sull'acquisto!

Vlogging Camera 1 di Xiaomi 90 FUN in offerta su AliExpress con un codice sconto

Vlogging Camera 1 di 90 FUN è una videocamera gimbal a 360° proveniente dalla piattaforma Xiaomi YouPin, in grado di registrare filmati fino a 4K e 60 FPS con un angolo di visione a 116 gradi, una velocità massima di 100 Mbps ed uno zoom digitale a 5X.

La batteria da 875 mAh garantisce l'utilizzo per almeno un'ora e mezza, registrando però ad una risoluzione Full HD e 30 FPS, in una delle cinque modalità disponibili: registrazione normale, timelapse, motionlapse, hyperlapse e slow motion 8x.

Sfruttando il coupon che ti proponiamo oggi puoi acquistare Vlogging Camera 1 di Xiaomi 90 FUN su AliExpress a soli 99.5€! Sei pronto ad immortalare le tue avventure?

