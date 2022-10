Roborock S7 Pro Ultra al minimo storico: la convenienza è da top gamma

I robot aspirapolvere, almeno nella forma, sono tutti un po' simili ma spesso sono le caratteristiche a fare la differenza. Nel caso di Roborock S7 Pro Ultra, ultimo campione del brand in fatto di pulizia, questo è racchiuso non solo nella sua stazione di raccolta, ma anche nel prezzo, ora minimo storico, che l'offerta con codice sconto di Geekbuying ci porta con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto Roborock S7 Pro Ultra: come risparmiare sul nuovo robot aspirapolvere in offerta

Se guardiamo alla struttura dell'S7 Pro Ultra, non varia molto dal resto della serie S7, ma a cambiare sono le sue caratteristiche peculiari, che lo rendono uno dei prodotti vacuum più completi sul mercato. Infatti, aldilà della batteria da 5.200 mAh, che permette un'autonomia fino a 180 minuti, ma anche della potenza di aspirazione da 5.100 Pa, sono le sue proprietà di auto-pulizia, lavaggio e svuotamento a fare la differenza.

Si parte da una funzione di lavapavimenti con serbatoio d'acqua da 200 ml, che si può riempire in automatico tramite la base di raccolta e svuotamento. E proprio in merito alla polvere, abbiamo un contenitore da 400 ml, che si svuota da solo una volta pieno e che potete tenere intatto fino a 7 settimane e poi sostituire il sacchetto della stazione. Inoltre, si auto-pulisce, sia relativamente alle spazzole per la polvere, sia per il panno per lavare il pavimento. Infine, non manca la possibilità di mappare e monitorare la pulizia tramite l'ottima applicazione dedicata.

Quindi, se siete convinti dell'acquisto, potete usufruire dell'offerta con codice sconto di Geekbuying che ve lo porta al prezzo minimo storico e con spedizione dall'Europa.

