OnePlus 10T si avvicina ai 600€: l’occasione perfetta è adesso!

L'ultimo gioiellino del brand cinese si è fatto rispettare fin da subito: uno stile collaudato, una fotocamera di tutto rispetto, un chipset top e la ricarica di un fulmine. Insomma, OnePlus 10T ha tutte le carte in regola per entrare nel cuore dei fan e dei nuovi appassionati: andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

OnePlus 10T: come risparmiare sull'acquisto del nuovo top di gamma

Volendo fare un ripasso, OnePlus 10T offre un display AMOLED da 6.7″ con colori a 10 bit e refresh rate a 120 Hz ed è mosso dal recentissimo Snapdragon 8+ Gen 1, ovviamente accoppiato con RAM LPDDR5 ed un sistema di raffreddamento avanzato.

La super ricarica da 150W consente di riempire la batteria da 4.800 mAh in soli 19 minuti mentre la fotocamera si basa sul sensore principale IMX766 di Sony, soluzione da 50 MP con OIS.

Volete saperne di più sull'ultimo top di gamma di OnePlus? Allora date un'occhiata alla nostra recensione completa!

Qual è la migliore occasione, in offerta lampo o con codice sconto, per risparmiare sul nuovo OnePlus 10T? Abbiamo due proposte allettanti, in entrambi si tratta di minimi e in entrambi i casi direttamente dallo store ufficiale, utilizzando il codice TAKEOVER100: si tratta della versione da 8/128 GB a 619€ e di quella da 16/256 GB a soli 719€.

Siete ancora affamati di sconti in salsa OnePlus (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

