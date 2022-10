NAVEE S65: il nuovo monopattino premium debutta subito in sconto

Nuovo appuntamento con i mezzi per la mobilità elettrica a marchio NAVEE. Il brand del sistema ecologico Xiaomi ha infatti lanciato il monopattino elettrico NAVEE S65, un modello che possiamo definire premium e che potete acquistare subito in offerta grazie al codice sconto dedicato su Geekbuying e la comoda spedizione dall'Europa.

Codice sconto NAVEE S65: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

Il nuovo S65 si presenta con un modello che possiamo definire “sportivo”, per la sua conformazione ottenuta grazie alla presenza del doppio sistema di sospensioni, oltre ad avere delle trame fluo su tutta la struttura. Le ruote sono degli pneumatici da 10″, adatti a più tipi di tracciato.

Anche la componente tecnica ed elettrica non scherza: infatti, abbiamo un potente motore da 500W, che grazie alla batteria da 46.8V/12.5 Ah permette di ottenere un'autonomia fino a 65 km. La batteria è poi ottimizzata e gestita dal sistema BMS. In termini di freni, abbiamo un doppio sistema elettrico sul davanti e a disco sul retro. Non manca una buona resistenza alla pioggia con certificazione IPX4. Per controllare la traversata, è presente poi un display LED ed è possibile monitorare il tutto anche tramite applicazione.

Per poter acquistare il nuovo monopattino elettrico NAVEE S65, vi rimandiamo dunque all'offerta con codice sconto su Geekbuying, che oltre a portarvelo ad un buon prezzo, vi permette anche di avere la spedizione dai magazzini dello store situati in Europa. Trovate il Coupon con il link nel box in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

