N-one NPAD è il tablet 4G Android sotto i 115€ da prendere al volo!

Tanti ormai, per i propri contenuti multimediali o in streaming, si affidano a tablet di vario tipo, ma sempre più spesso si guarda a modelli low cost dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Come nel caso di N-one NPAD, tablet Android 4G che debutta in offerta su Geekbuying con codice sconto ad un prezzo molto invitante, specie con spedizione dall'Europa.

Codice sconto N-one NPAD: come risparmiare sul tablet Android 4G in offerta

Il tablet di N-one si presenta con uno stile molto attuale e dalla scocca abbastanza pulita con bumper fotocamera in alto. Ma ciò che lo rende interessante è il display da 10.1″ con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), che permette dunque di guardare i contenuti in maniera abbastanza definita.

Passando al lato hardware interno, abbiamo un chipset Unisoc T310, coadiuvato da 4 GB RAM e 64 GB storage, che potete comunque espandere fino a 1 TB. A questo, viene abbinata una batteri da 6.200 mAh. Non mancano connettività 4G LTE, Wi-Fi Dual Band, GPS, jack da 3.5 mm, Bluetooth 5.0 e fotocamera da 5 MP posteriore e da 2 MP anteriore. Il software è invece Android 11 stock.

Per chi vuole acquistare dunque il tablet Android 4G N-one NPAD ad un ottimo prezzo, può approfittare dell'offerta con codice sconto che fornisce Geekbuying, che tra l'altro ve lo spedisce comodamente dai suoi magazzini situati in Europa. Trovate il box con il Coupon da applicare qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

