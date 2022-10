KuKirin G2 Max è il monopattino per tutti gli amanti delle corse

Gli electric scooter, in italiano monopattini, non sono tutti uguali. Esistono quelli più adatti alle strade urbane, quelli un po' più strutturati per altri tipi di tracciati e anche quelli da corsa. Uno di questi può essere definito il monopattino elettrico KuKirin G2 Max, che debutta in offerta con codice sconto su Geekbuying con comoda spedizione dall'Europa.

Codice sconto KuKirin G2 Max: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

Il G2 Max trova una conformazione strutturata per avere un'aderenza migliore al terreno, con una pedana ergonomica e un'impostazione degli pneumatici, dentati da 10″ x 2.75″, che permettono di affrontare tutte le situazioni di tragitto. Per i freni, abbiamo un doppio sistema a disco, ammortizzatori a braccio a 4 leve ed un sedile per chi volesse guidare in maniera più comoda.

Passando al lato elettrico, abbiamo un gran motore da 1.000W, che combinato ad una super batteria da 48V/20 Ah porta ad un'ottima autonomia da 80 Km. La velocità massima da 25 km/h è regolabile in tre modalità. Inoltre, è presente un display LED per poter monitorare il tragitto, mentre per l'illuminazione è presente un sistema a 6 luci, con la principale formata da un faro LED.

Per poter acquistare il monopattino elettrico KuKurin G2 Max, potete dunque rifarvi alla sopracitata offerta dello store Geekbuying, che ve lo porta ad un super prezzo con il codice sconto dedicato. Tutto questo senza dimenticare la spedizione dai magazzini situati in Europa.

