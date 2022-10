Il proiettore Full HD Bakeey VP1 costa meno di 200€ grazie a questo codice sconto!

Se il vostro sogno è sempre stato quello di realizzare una piccola sala cinema in casa, il proiettore Bakeey VP1 oggi in sconto su Banggood potrebbe aiutarvi a farlo. Grazie ad un coupon, infatti, potrete portare a casa questo piccolo sistema di intrattenimento a meno di 200€.

Il proiettore Bakeey VP1 offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con auto-focus e correzione keystone automatica, in modo da non dover configurare nuovamente la messa a fuoco della lente ad ogni accensione.

Questo proiettore è dotato di Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual-band con supporto per le reti 2.4 e 5.0 Ghz, oltre ad avere già integrato uno speaker da 10 W che rende completo il sistema di intrattenimento.

Bakeey VP1 può proiettare immagini grandi fino a 300″, con una luminosità massima di 1000 lumen. Tuttavia, per tutte le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, vi invitiamo a visitare la dettagliatissima pagina del prodotto.

Il proiettore Bakey VP1 è in offerta oggi su Banggood e grazie al codice sconto che trovate nel nostro box dedicato potrete portarlo a casa per soli 193.65€, con spedizione gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

