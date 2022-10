Blackview Oscal C80 è lo smartphone stiloso e completo da acquistare a 130€

È difficile trovare smartphone affidabili, in grado di gestire esperienze multi-tasking ed offrire delle buone prestazioni a meno di 150€. Blackview Oscal C80, tuttavia, è proprio uno di questi smartphone, che propone un design moderno e caratteristiche da medio-gamma al prezzo di 130€!

Blackview Oscal C80 è in offerta lancio a poco più di 130€

Blackview Oscal C80 è uno smartphone completo, equilibrato e dall'aspetto moderno, con il suo design a bordi piatti ed un modulo fotocamera quadrato che ricorda un po' quello dei nuovi iPhone.

Dal punto di vista delle caratteristiche, il dispositivo offre una scheda tecnica molto interessante per il prezzo al quale viene proposto. Si parte da uno schermo HD+ da 6.5″ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ideale per sessioni di gaming belle fluide; per poi passare al cuore di Blackview Oscal C80, un processore Unisoc T606 octa-core supportato da 8 GB di RAM (e fino a 6 GB di RAM virtuale) e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, abbiamo una doppia fotocamera esterna con sensore principale Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP, ed una selfie camera da 8 MP. Altre caratteristiche comprendono una batteria da 5.180 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W, lettore di impronte digitali laterale e Android 12.

Per gli interessati, segnaliamo che Blackview Oscal C80 è in offerta lancio a poco più di 130€, un prezzo davvero ottimo per quello che lo smartphone offre. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

