Soundcore VR P10 sono le cuffie TWS disegnate per Meta Quest 2

Anker ha lanciato sul mercato statunitense le nuove Soundcore VR P10, cuffie true-wireless pensate per funzionare appositamente con Meta Quest 2. Grazie ad un adattatore, infatti, queste cuffie possono essere facilmente collegate al visore per la realtà virtuale.

Anker lancia sul mercato le cuffie pensate per Meta Quest 2: ecco le Soundcore VR P10

Le Soundcore VR P10 sono dotate di Bluetooth 5.2, con driver da 11 millimetri ed un microfono a 4 vie. Sono progettate per avere un'autonomia di circa 6 ore per carica, con la custodia di ricarica in grado di caricarle almeno 4 volte.

Queste cuffie true-wireless possono essere sfruttate anche con i normali PC o console di gioco. Infatti, nonostante siano disegnate per funzionare con Meta Quest 2, le cuffie possono funzionare perfettamente anche con altri dispositivi.

Le Soundcore VR P10 di Anker sono disponibili attualmente solo negli Stati Uniti su Amazon e tramite il sito ufficiale di Meta, al prezzo di 100 dollari (poco più di 100€).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il