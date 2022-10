Amazon si prepara a dominare lo spazio: pronti i primi due satelliti Kuiper

Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla nascita di diversi servizi satellitari, come il nuovo Emergency SOS di Apple o i satelliti per la rete mobile di T-Mobile. Anche Amazon si sta muovendo in questa direzione con il lancio di Project Kuiper previsto per il 2023. Ma cos'è davvero questo nuovo progetto?

Project Kuiper: anche Amazon è pronta a lanciare il suo servizio satellitare

Nei primi mesi del 2023, Amazon lancerà in orbita i satelliti Kuipersat-1 e Kuipersat-2 che andranno a porre le basi per il nuovo servizio di distribuzione di internet a banda-larga (a basso costo) in tutto il mondo.

I lavori su questi primi due satelliti sono quasi ultimati e l'obiettivo è quello di mandarli in orbita con il primo volo della United Launch Alliance (ULA), sfruttando il nuovo razzo Vulcan Centaur.

Nonostante il primo lancio sia lontano diversi mesi, Amazon ha già programmato 47 lanci con ULA e altri 45 con le compagnie aerospaziali Arianespace e Blue Origin. Al termine del progetto Kuiper, dopo un totale di 92 lanci, Amazon avrà popolato lo spazio con 3236 satelliti che andranno costituire così il nuovo servizio internet.

Amazon si prepara quindi a sfidare Starlink di SpaceX, che ha il grande vantaggio di aver già lanciato un servizio funzionante fin da novembre 2020. SpaceX, infatti, offre attualmente Starlink in 40 paesi, sia per uso personale che per uso commerciale.

Il colosso dell'e-commerce, tuttavia, non dovrà solo fare i conti col la compagnia di Elon Musk, ma anche con la rapida avanzata cinese in campo satellitare.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il