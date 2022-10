Si avvicina il Singles Day di AliExpress: partono già le prime offerte!

Il periodo del Singles Day 11.11 è finalmente arrivato e ovviamente non potevano mancare una valanga di iniziative, promozioni, offerte e coupon AliExpress. Lo store cinese ha pensato bene di fare le cose in grande, offrendo tutta una serie di soluzioni per risparmiare (che di certo vi lasceranno più che soddisfatti). Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire tutti i dettagli della festa dei single targata AliExpress!

Già da fine ottobre sono presenti le prime promozioni e in questo approfondimento trovate suggerimenti, consigli ed occasioni.

Arriva il Singles Day 11.11 di AliExpress (2022) – Tutte le iniziative

La fase di riscaldamento

Dalle ore 9:00 del 29 ottobre – fino alle 9:00 del 1 novembre – abbiamo una fase di riscaldamento, con le prime offerte dedicate al Singles Day: date un'occhiata alla pagina dedicata in modo da scoprire tutte le occasioni disponibili.

I nostri consigli

Qui trovate alcuni piccoli suggerimenti per accaparrarvi i prodotti di AliExpress al miglior prezzo.

Aggiungete i prodotti che vi interessano al carrello già da ora;

attendente il calo di prezzi ed i coupon che verranno forniti ad inizio promo;

acquistare risparmiando!

L'evento principale: date e come seguire

Per cominciare vi segnaliamo che le offerte dedicate al Singles Day 11.11 (2022) di AliExpress saranno disponibili dall'1 al 13 novembre e permetteranno di beneficiare di sconti fino al 90% su tantissimi prodotti tra smartphone, notebook, cuffie, elettrodomestici e non solo.

Di seguito trovate la pagina principale dedicata all'iniziativa, la quale offrirà una panoramica delle molteplici iniziativa per l'evento promozionale.

Se non visualizzare il box qui sotto (e quelli a seguire all'interno dell'articolo) vi consigliamo di disattivare AdBlock.

Quasi sicuramente tornerà anche una promo da non sottovalutare, particolarmente apprezzata lo scorso anno: pagando con PayPal si otterrà uno sconto di 2€ per ordini superiori ai 20€. Per la conferma della disponibilità della promo, aspettiamo dettagli direttamente dallo store.

Prima di procedere oltre, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress: unitevi a noi per non perdere nessuna occasione e per restare sempre aggiornati in tempo reale sulle migliori offerte dello store (legate al Singles Day e non).

Codici sconto e coupon esclusivi AliExpress per il Singles Day 11.11

In questa sezione dell'articolo vi segnaleremo i codici sconti di AliExpress dedicati all'evento del Singles Day 11.11: si tratterà di una serie di coupon validi per tutti gli utenti e da utilizzare con una spesa minima (indicata di seguito). Tutti i codici saranno validi per i giorni dell'11 e 12 novembre 2022 ed andranno inseriti nell'apposito campo, prima di procedere con il pagamento.

Non mancheranno poi i codici aggiuntivi dedicati ai nuovi utenti dello store; inoltre, anche quest'anno ci saranno i coupon esclusivi di Gizchina.it.

Coupon Venditore: cos'è e come funziona

Vi ricordiamo che alcuni prodotti dello store usufruiscono del cosiddetto COUPON VENDITORE: si tratta di un codice da riscattare cliccando sul pulsante “Ottieni Coupon” presente subito sotto il prezzo, nella pagina del prodotto. Si tratta di un'iniziativa che non trovate per tutti i contenuti dello shop. Il Coupon Venditore può essere sommato a quelli da inserire manualmente prima di procedere con l'acquisto.

Prodotti con consegna rapida dall'Europa | Offerte AliExpress Singles Day

Come avvenuto l'anno scorso non mancheranno i prodotti con consegna rapida direttamente dall'Europa: tutto quello che troverete in questa sezione arriverà dai magazzini europei e sarà consegnato entro 3/7 giorni.

Top Brand e Bestseller AliExpress

Xiaomi, Realme, Baseus, UMIDIGI, Roborock: questi sono solo alcuni dei migliori brand di AliExpress. Solitamente lo store mette a disposizione degli utenti una sezione dedicata ai Top Brand ed ai Bestseller, con un'ampia selezione di prodotti delle migliori aziende presenti nello shop online, ovviamente con tantissimi sconti per tutti i gusti!

Shopping per l'inverno e per i Mondiali di Calcio

Quest'anno AliExpress ha voluto inaugurare due nuove sezioni ricche di sconti: anche in questo caso troviamo offerte fino al 90%. Si tratta di una pagina dedicata allo shopping per l'inverno, con prodotti di abbigliamento oppure riscaldanti; abbiamo poi una sezione dedicata ai Mondiali, con tanti spunti per godere al meglio di ogni partita!

Tutte le categorie di AliExpress | Offerte Singles Day 11.11

Infine vi segnaliamo tutte le categorie AliExpress dove saranno presenti sconti dedicati al Singles Day. Ne trovate per tutte le esigenze, non solo tech!

Telefoni & Accessori

Strumenti & Fai da te

Sicurezza & Protezione

Abbigliamento donna

Abbigliamento uomo

Bellezza

Casa & Giardino

Calzature

Elettrodomestici

Anche in questo caso mancano i link: non appena partirà l'evento vero e proprio troverete tutti i dettagli sulle categorie in sconto!

