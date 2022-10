Con la promo AliExpress Plus Day trovi tante offerte tech e nuovi coupon!

Il mese di ottobre è cominciato da una manciata di giorni, ma ecco che arrivano le prime iniziative promozionali. Su AliExpress è cominciata la promozione Plus Day e ovviamente non mancano offerte lampo e coupon dedicati a tantissimi prodotti tech: smartphone, tablet, telecamere di sicurezza, smartwatch, droni, action cam e tanto altro ancora!

AliExpress Plus Day: offerte lampo e coupon per risparmiare sul meglio del tech

La nuova promozione Plus Day di AliExpress promette giorni di sconti, con varie occasioni per risparmiare: l'iniziativa termina alle ore 9:00 del 6 ottobre, ma è sempre meglio non tergiversare troppo quando si parla di offerte! A questo giro lo store propone una valanga di prodotti tech con sconti dal 10% fino anche al 50% in alcuni casi.

È possibile risparmiare con le offerte lampo; tuttavia ti segnaliamo anche alcuni coupon da utilizzare per un ulteriore risparmio.

5$ di sconto su 50$ di spesa Coupon – PLUSDAY5S



10$ di sconto su 100$ di spesa Coupon – PLUSDAY10S



20$ di sconto su 200$ di spesa Coupon – PLUSDAY20S



Ovviamente le offerte non si limitano a questi codici sconto: nella pagina dedicata all'iniziativa trovi tutti i prodotti in promozione, insieme anche ad altri coupon!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

AliExpress Plus Day Tanti prodotti in super sconto per un periodo limitato Promozione valida dalle 9 del 3 Ottobre alle 9:00 del 6 Ottobre More Less Fino al 50% di sconto

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il