ZTE Axon 30S: la fotocamera sotto al display mid range sta per tornare

Abbiamo un po' tutti sotto agli occhi il lavoro svolto da ZTE sul suo top Axon 40 Ultra, smartphone di grande valore tecnico, con la peculiarità della selfie camera non visibile. Ricordiamo però anche che la fotocamera sotto al display fosse prerogativa del modello base del brand, quindi nella fascia top-mid range, con il nuovo ZTE Axon 30S pronto a replicare quanto visto finora.

ZTE Axon 30S: ecco quando arriverà il nuovo smartphone con fotocamera sotto al display

A mostrare il primo scorcio del nuovo Axon 30S è il brand stesso, che in un teaser ci spiega che troveremo uno smartphone completamente sgombro di fotocamera anteriore, dato che quest'ultima sarà appunto posta sotto al pannello, che immaginiamo sia AMOLED come i precedenti.Lo smartphone sembra riprendere le linee già viste con Axon 30, quindi con bordi più sinuosi e non spigolosi.

Non sappiamo ancora come sarà strutturato l'hardware interno, ma immaginiamo possa esserci una soluzione top-mid range, che possa essere questa ancora una volta lo Snapdragon 870, ma anche un possibile Snapdragon 888, soluzione spesso valutata per dispositivi di questo tipo. Difficile ci sia MediaTek, che ZTE non relega ai propri top gamma. Un'attenzione potrebbe essere rivolta alla fotocamera posteriore, magari inserendo un sensore principale (ma solo quello) simile al modello Axon 40 Ultra, ma parliamo di ipotesi.

Ma quando arriva quindi ZTE Axon 30S? Il brand ha comunicato che lo smartphone sarà lanciato il prossimo 26 settembre 2022 in Cina, data in cui conosceremo un po' tutti i dettagli di quello che potrebbe rivelarsi un dispositivo ben più capace di ciò che si può pensare.

