Bagno sempre caldo e pronto ad accoglierci con il nuovo sistema riscaldante Xiaomi

Xiaomi ha lanciato un nuovo sistema riscaldante e illuminante da bagno, ideale per la stagione invernale e l'arrivo del freddo. Grazie a Mijia Smart Yuba, infatti, potrete godervi un bel bagno caldo in qualsiasi momento. Ecco tutti i dettagli!

Xiaomi Mijia Smart Yuba riscalda il vostro bagno in 1 solo minuto

Il nuovo Xiaomi Mijia Smart Yuba è la versione ridotta, ma aggiornata, del sistema riscaldante e illuminante da bagno lanciato dal produttore un bel po' di tempo fa. Questo dispositivo debutta giusto in tempo per l'inverno, offrendoci un bagno sempre pronto ad accoglierci con la migliore temperatura possibile.

Si tratta, ancora una volta, di una plafoniera che integra un sistema di luci a LED che può raggiungere una luminosità di 1.100 lumen, e un sistema di ventilazione che utilizza un modulo riscaldante in ceramica PTC ed offre una potenza fino a 2.400 W. Questo sistema, pompato da un doppio motore AC di matrice giapponese, promette un aumento della temperatura di 10°C in appena 1 minuto.

Il sistema riscaldante e illuminante da bagno firmato Xiaomi Mijia può poi essere controllato da remoto, sia tramite un apposito telecomando Bluetooth ad 8 tasti che può essere installato in qualsiasi punto della casa; sia attraverso lo smartphone. In questo modo, sarà possibile accendere i riscaldamenti mentre si è fuori casa e godersi un bel bagno caldo non appena si è di rientro.

Xiaomi Mijia Smart Yuba è attualmente disponibile per il solo mercato cinese al prezzo di 699 yuan, ovvero circa 100€ al cambio. Non si hanno ancora informazioni su un eventuale rilascio globale.

