Xiaomi CIVI 2: ecco di cosa è in grado la dual selfie camera

Solo due giorni ci separano dalla presentazione di Xiaomi CIVI 2, lo smartphone che punta a stupire tutti con la sua doppia selfie camera. In circolazione non si trovano molti smartphone dotati di una funzionalità del genere, e questo Xiaomi lo sa. È uno smartphone che punta soprattutto all'utenza più tipicamente giovanile, che utilizza molto il comparto fotografico frontale per i propri scatti. Dopo averne conosciuto i primi dettagli, adesso abbiamo un quadro più completo delle sue specifiche, grazie anche ai primi sample fotografici.

Ecco i primi sample fotografici della dual selfie camera di Xiaomi CIVI 2

La fotocamera anteriore di Xiaomi CIVI 2 sarà quindi composto da due sensori da 32+32 MP. Non conosciamo con esattezza il modello del sensore principale, ma sappiamo che avrà apertura focale f/2.0, garantendo così il 50% di luce in più per migliorare la qualità delle foto. Inoltre, Xiaomi utilizzerà un vetro con trattamento ALD (Atomic Layer Deposition) per elevarne ulteriormente la qualità. Oltre al sensore primario, quello secondario sarà un ultra-grandangolo con ampiezza di campo da 100° f/2.4, ideale per autoscatti con più persone nell'inquadratura. Fra le novità della fotocamera frontale dovremmo anche ritrovare la modalità di Zoom Selfie.

Ma la vera chicca di CIVI 2 sarà l'implementazione di un doppio flash LED, pensato per mantenere alta la qualità dei selfie anche in fase notturna o al chiuso; una feature che, ricordiamo, è ereditata dal precedente Xiaomi 12 Lite 5G. Inoltre, non mancherebbero tecnologie come CyberFocus e Bionic Eyes Atmosphere Portrait, il cui scopo sarebbe quello di migliorare la capacità di messa a fuoco della fotocamera. Senza contare che dovremmo ritrovare un ISP proprietario (forse il Surge C2?) chip sviluppato dalla stessa Xiaomi e che si occuperà in maniera indipendente di gestire il flusso di foto e video.

Dello Xiaomi CIVI 2 non conosciamo soltanto le caratteristiche fotografiche: se foste interessati, c'è un articolo dedicato che riepiloga tutta la scheda tecnica e le informazioni su prezzo e data di presentazione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il