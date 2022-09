Xiaomi 12T e Redmi Pad, ci siamo: data di uscita ufficiale

Dopo tanto vociferare e indicazioni di vario tipo, abbiamo finalmente una data di uscita per Xiaomi 12T, 12T Pro, Redmi Pad e non solo. Il brand cinese ha infatti comunicato il giorno di presentazione dei suoi nuovi prodotti di punta per il mercato Global, che arriveranno dunque molto presto sul mercato.

Xiaomi 12T, 12T Pro e Redmi Pad condivideranno la data di uscita con altri prodotti smart

A comunicare la data di uscita dei nuovi prodotti è la stessa Xiaomi in un teaser Global che, seppur non citando direttamente i dispositivi, lascia intendere chiaramente si tratti proprio della nuova serie 12T e del nuovo Redmi Pad. Ma da cosa possiamo dedurlo? Lo slogan utilizzato, cioè “Make Moments Mega“, va a riferirsi non solo alle potenzialità delle fotocamere principali dei due smartphone, che ricordiamo saranno da 200 MP per 12T Pro e 108 MP per 12T, ma anche le dimensioni del tablet Redmi, che troverebbe un display da 11″.

I due smartphone e il tablet però non saranno gli unici prodotti presentati. Infatti, sembra che troveremo anche la Xiaomi Band 7 Pro, già arrivata in Cina tempo fa ed un paio di cuffie TWS che potrebbe tanto essere le Xiaomi Buds 4 Pro. Chiaramente, presto capiremo di cosa si tratterà. Ma quando arriverà la data di uscita di questi dispositivi? La data prefissata da Xiaomi è il prossimo 4 ottobre 2022, in un evento annunciato come Global, quindi unificato tra i vari mercati del brand, tra cui l'Italia.

In attesa di conoscere quel che resta dei sopracitati prodotti, vi lasciamo l'approfondimento sulla serie Xiaomi 12T ed il focus su Redmi Pad.

