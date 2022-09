Xiaomi 12T e 12T Pro: svelati i prezzi in Europa

Dopo il lancio della serie 12S in Cina, la divisione occidentale di Xiaomi si prepara a portare dei nuovi modelli top anche alle nostre latitudini. Si punterà forte sul comparto fotografico, con due flagship d'eccezione: Xiaomi 12T e 12T Pro si fanno ancora più vicini ed un noto insider ce ne svela il prezzo per l'Europa!

Quanto costeranno Xiaomi 12T e 12T Pro in Europa: un leak svela il prezzo

Il buon Roland Quandt, insider di fama mondiale, colpisce ancora e questa volta ci svela tutto su Xiaomi 12T e 12T Pro, compreso il prezzo di vendita. Ovviamente si tratta di leak (quindi da prendere con le dovute precauzioni), ma resta comunque un'anticipazione corposa ed interessante.

Stando a quanto rivelato, Xiaomi 12T partirà da 649€; per quanto riguarda invece il prezzo in Europa del fratellone Xiaomi 12T Pro, in questo caso si partirà da 849€.

L'insider continua con una panoramica delle specifiche ed i press render. Entrambi gli smartphone avranno un display AMOLED da 6.67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5. I top hanno in comune anche la batteria da 5.000 mAh, così come il supporto alla ricarica da 120W.

Le vere differenze saranno nei processori e nelle fotocamere con un modello Pro dotato di un sensore principale da 200 MP e mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1. Il fratello minore avrà invece un modulo da 108 MP mentre il suo cuore sarà il Dimensity 8100 Ultra, versione potenziata del chipset di MediaTek.

Date un'occhiata al nostro approfondimento per saperne di più su entrambi i flagship: Xiaomi 12T e 12T Pro sembrano ormai dietro l'angolo!

