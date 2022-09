XGIMI lancia Magic Lamp, un proiettore che si trasforma in lampada e dispositivo audio

XGIMI, azienda specializzata nella produzione di proiettori e Laser TV, ha lanciato Magic Lamp, un proiettore da soffitto che funge anche da lampada e dispositivo audio. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo!

XGIMI Magic Lamp è il proiettore magico che si trasforma anche in lampada e dispositivo audio

XGIMI ha lanciato la terza generazione di un prodotto che ha riscosso un successo indiscutibile in Giappone e che, con circa duecentomila unità vendute, per quattro anni consecutivi è stato al primo posto nella classifica dei proiettori domestici più venduti nel mercato nipponico.

XGIMI Magic Lamp combina tre prodotti in uno: è una plafoniera, un proiettore e un dispositivo audio. In questo modo, non solo questo dispositivo riesce a soddisfare le esigenze di intrattenimento, ma permette anche di risparmiare spazio in casa senza fastidiosi ingombri, mentre la lampada integrata garantisce un'illuminazione soft che non dà fastidio agli occhi.

Rispetto agli altri proiettori a tiro corto o ultra-corto, XGIMI Magic Lamp ha uno spostamento d'asse di 32° ad angolo super ampio che permette di regolare l'altezza di proiezione d'immagine a piacimento, per un'esperienza su misura e personalizzata. Completano le caratteristiche un sistema audio Harman Kardon e opzioni di integrazione IoT. Magic Lamp è al momento disponibile per il solo mercato cinese a 1.165€ circa al cambio. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il