Perchè Wondershare Filmora è il MIGLIOR EDITOR VIDEO per Windows e Mac

Quando si parla di montare video, molto spesso si pensa che si tratta di un'operazione davvero adatta ai soli “addetti ai lavori”, ma ormai nel 2022 grazie a video editor come Wondershare Filmora è possibile effettuare dei montaggi video di alto livello anche se si è dei principianti alle prime armi.

Wondershare Filmora, infatti, rientra ad occhi chiusi tra i migliori editor video professionali al momento presenti in circolazione, soprattutto quando si parla di software adatta a neofiti e non ad utilizzatori professionali che hanno decisamente delle esigenze differenti.

Recensione Wondershare Filmora

Ritaglia, modifica, aggiungi audio ad un video e non SOLO!

Cosa contraddistingue un editor video per tutti da un editor video per soli professionisti? L'interfaccia, è chiaro. Wondershare Filmora è uno tra i pochi software disponibile sia su Windows che su Mac, ad offrire una user-interface che lo rende praticamente alla portata di tutti. L'interfaccia è la classica “drag&drop” che offre la possibilità di inserire tutti gli elementi nella timeline semplicemente trascinandoli al suo interno e nella posizione esatta, niente più e niente di meno.

Come al solito i passaggi sono molto semplici: si crea un nuovo progetto a partire dal suo canale di destinazione, e ciò ci permette da subito di capire formato e risoluzione da adottare (ad esempio un Reel per Instagram con proporzioni 9:16 è diverso da un post del Feed di Facebook o di Instagram, così come è diverso da un video per YouTube e via discorrendo).

Fatto ciò ci troviamo di fronte alla nostra interfaccia di lavoro che è composta come nello screenshot qui in basso: sulla destra troviamo la parte dell'anteprima video che ci mostra in tempo reale il nostro lavoro in riproduzione, in basso c'è la timeline con le varie tracce audio e video e in alto a sinistra ci sono tutti gli elementi che possiamo includere all'interno del nostro montaggio video, a partire dalle clip fino ad arrivare alle transizioni, brani musicali e via discorrendo.

Imparare ad utilizzare per intero un video editor come Wondershare Filmora è sì un gioco da ragazzi ma per gli utenti meno esperti sarò necessaria comunque un po' di esperienza: il problema, tuttavia, non si pone perchè Wondershare è uno dei pochi brand che rilascia sul proprio sito una serie di FAQ in grado di rispondere a praticamente tutti i dubbi che possono sorgere durante l'utilizzo e, grazie a questi contenuti, si possono apprendere parte delle funzioni integrate nel software.

Differenze con i competitor e Funzionalità Extra

Wondershare Filmora negli anni si è guadagnato quasi di diritto il titolo di miglior editor video professionale, ed il motivo principale risiede non solo nell'estrema facilità d'uso che vi consente di raggiungere risultati professionali in pochi e semplici click, ma anche perchè possiede un po' di chicche extra integrate all'interno che potrebbero tornarvi utili durante i vostri montaggi video.

Tra gli aspetti più interessanti troviamo senza dubbio l'accesso diretto alle librerie di FilmStock oltre che alle risorse fotografiche di Unsplash, Giphy e Pixabay anche librerie musicali senza copyright da poter utilizzare come sottofondo, senza dover pagare un abbonamento extra ad altre piattaforme per potervi procurare la musica necessaria.

Per gli utenti più avanzati, inoltre, con il pagamento di un piccolo abbonamento mensile di 13,99€ è possibile accedere alle funzionalità di BorisFX e NewBlue FX, che per gli addetti ai lavori sono sicuramente una manna dal cielo, per via anche della loro compatibilità con altri software di montaggio più professionali.

Tra le funzionalità extra presenti su Wondershare Filmora degne di nota troviamo senza alcun dubbio tra le più interessanti la possibilità di creare delle speed ramp in modo del tutto automatico, ma nel contempo personalizzabile; nella versione 11, inoltre, sono presenti modalità ottimizzate per chi utilizza un green screen, oppure gestisce più maschere nei propri video.

Estremamente migliorata nell'ultima versione, invece, è la sincronizzazione dell'audio: tra le difficoltà più comuni che si incontrano quando si registra in multi cam abbiamo senza dubbio il problema della gestione dell'audio, che invece su Wondershare Filmora si allinea automaticamente e senza la necessità delle nostre correzioni.

Piattaforme e requisiti di sistema

Come vi anticipavo Wondershare Filmora è disponibile sia per PC Windows che per Mac con dei requisiti minimi di funzionamento non eccessivi, e che renderanno l'utilizzo possibile anche su macchine un po' più datate, anche se con qualche compromesso.

Per PC Windows i requisiti sono i seguenti:

Sistema Operativo supportato : Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 ( 64 bit OS ).

: Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 ( ). Processore : Intel i3 o superiore multicore processor, 2GHz o superiore (CPU Intel di sesta generazione o più recente consigliata per Video HD e 4K).

: Intel i3 o superiore multicore processor, 2GHz o superiore (CPU Intel di sesta generazione o più recente consigliata per Video HD e 4K). RAM : 4 GB RAM (8 GB richiesti per video HD e 4K).

: 4 GB RAM (8 GB richiesti per video HD e 4K). Grafica : Intel HD Graphics 5000 o successiva; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva.

2 GB vRAM (4 GB richiesti per i video HD e 4K).

: Intel HD Graphics 5000 o successiva; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva. 2 GB vRAM (4 GB richiesti per i video HD e 4K). Disco : Almeno 10 GB di spazio libero su disco rigido per l'installazione (SSD-Solid State Disk consigliato per l'editing di video HD e 4K).

: Almeno 10 GB di spazio libero su disco rigido per l'installazione (SSD-Solid State Disk consigliato per l'editing di video HD e 4K). Internet : La connessione a Internet è necessaria per la registrazione del software e l'accesso in linea per servizi quali Filmstock.

Per quanto riguarda la versione per Mac:

Sistema Operativo : macOS V12 (Monterey), macOS v11 (Big Sur), macOS v10.15 (Catalina), macOS v10.14 (Mojave).

: macOS V12 (Monterey), macOS v11 (Big Sur), macOS v10.15 (Catalina), macOS v10.14 (Mojave). Processore : Intel i5 o processore multicore più potente, 2GHz o superiore

(CPU Intel di sesta generazione o più recente consigliata per video HD e 4K, compatibile anche con il chip Apple M1 ed M2 ).

: Intel i5 o processore multicore più potente, 2GHz o superiore (CPU Intel di sesta generazione o più recente consigliata per video HD e 4K, ). Memoria : 8 GB RAM (16 GB richiesti per video HD e 4K).

: 8 GB RAM (16 GB richiesti per video HD e 4K). Grafica : Intel HD Graphics 5000 o successiva; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva.

2 GB vRAM (4 GB richiesti per i video HD e 4K).

: Intel HD Graphics 5000 o successiva; NVIDIA GeForce GTX 700 o successiva; AMD Radeon R5 o successiva. 2 GB vRAM (4 GB richiesti per i video HD e 4K). Disco : Almeno 10 GB di spazio libero su disco per l’installazione (SSD-Solid State Disk consigliato per l’editing di video HD e 4K).

: Almeno 10 GB di spazio libero su disco per l’installazione (SSD-Solid State Disk consigliato per l’editing di video HD e 4K). Internet : Occorre una connessione Internet per la registrazione del software e l’accesso a servizi online come Filmstock .

Prezzi e considerazioni

Wondershare Filmora viene venduto in due formule a due prezzi differenti, ma la convenienza reale vi salterà subito all'occhio.

Licenza di 1 anno : ha un costo di €44,99 sia per Windows che per Mac e permette di accedere a tutte quante le funzioni ad eccezione degli Effetti e Plugins che hanno un extra costo di €13,99

: ha un sia per Windows che per Mac e permette di accedere a tutte quante le funzioni ad eccezione degli Effetti e Plugins che hanno un extra costo di €13,99 Licenza Lifetime: ha un costo di €79,99 ed è probabilmente il pacchetto più conveniente se contate di utilizzare il software per più di un anno e non solo per utilizzi sporadici in breve tempo. Questo pacchetto offre, in sostanza, tutte le stesse funzioni del precedente senza alcuna scadenza. Va da sè che, visto il prezzo scontato, è sicuramente il pacchetto più conveniente.

Vi starete chiedendo, immagino, se Wondershare Filmora è disponibile anche gratuitamente: la risposta è si, ma solo parzialmente. Utilizzare Filmora gratuitamente è possibile, ma non saranno disponibili alcune delle funzionalità esclusive più interessanti (speed ramp e via discorrendo) e, in più, in fase di export finale tutti i vostri video saranno dotati di una filigrana con il marchio di Filmora.

Il mio consiglio personale è quello di acquistare il software e di provarlo, perchè in caso non dovesse piacervi l'azienda offre un rimborso completo del 100% entro i primi 30 giorni, cosa chiedere di meglio?