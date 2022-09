WhatsApp come Telegram: in arrivo il pulsante per modificare i messaggi inviati

I primi indizi emersero sul Web un bel po' di anni fa, ma poi non se ne fece più nulla. Adesso, però, a distanza di anni dalla prima volta che se n'è parlato, WhatsApp starebbe finalmente sviluppando una funzionalità che permetterà di modificare i messaggi di testo su Android, iOS e PC Windows/Mac.

WhatsApp lavora al pulsante per modificare i messaggi inviati

Ad individuare la nuova funzionalità è stato il team di WABetaInfo, che ha scovato in WhatsApp Desktop un nuovo pulsante modifica. Questo pulsante consentirà di apportare modifiche e correzioni a messaggi già inviati, in un modo abbastanza simile a quanto già accade con Telegram. Al momento, non è ancora chiaro se sarà possibile modificare i messaggi sin da subito o se occorrerà attendere del tempo dal momento della pubblicazione.

Inoltre, non dovrebbe essere disponibile una cronologia delle modifiche. Tuttavia, poiché questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, potrebbe subire delle variazioni e dei miglioramenti prima del rilascio ufficiale. Come anticipato, la funzionalità è al momento stata individuata solo per Desktop e non è ancora chiaro quando verrà distribuita ufficialmente.

Intanto, ricordiamo che anche Twitter sta lavorando ad una funzionalità simile. Il social, infatti, starebbe testando un nuovo pulsante che permette di modificare un tweet a partire dai 30 minuti successivi alla pubblicazione sulla piattaforma, con tanto di cronologia delle modifiche che permette agli utenti di leggere le versioni precedenti del post.

