Su WhatsApp arriva finalmente la modalità multi-dispositivo: cos’è e come funziona

Presto sarà possibile utilizzare uno stesso account di WhatsApp su due dispositivi differenti, anche se quello principale non è collegato alla rete. Tutto sarà possibile mediante la modalità Companion, che ha fatto ufficialmente il suo debutto nella versione 2.22.21.6 di WhatsApp Beta per smartphone e tablet Android.

Allo stato attuale, tuttavia, la modalità Companion di WhatsApp presenta dei limiti. Pare che sia possibile collegare l'account solamente ad un tablet, scansionando l'apposito QR Code. Non è dunque ancora possibile utilizzare uno stesso account di WhatsApp su due smartphone.

La funzione potrà essere attivata direttamente dalla sezione Dispositivi collegati nelle Impostazioni di WhatsApp, per poi scansionare il codice QR che verrà mostrato sul tablet. Le chat verranno sincronizzate solo se lo smartphone principale è collegato al WiFi – o comunque dispone di accesso a Internet.

Anche se la funzionalità può essere già attivata dagli utenti che utilizzano la versione Beta dell'app, è opportuno ricordare che questa sia ancora in fase di sviluppo e che opzioni e modalità potrebbero subire variazioni in futuro. Al momento non si hanno ancora informazioni sul rilascio ufficiale.

Intanto, se volete scoprire altre novità in arrivo su WhatsApp, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo articolo.

