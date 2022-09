vivo x80 Lite in arrivo in Europa: sarà un Selfie Phone coi fiocchi (da 50 MP!)

Dopo il lancio internazionale di vivo X80 Pro, l'azienda asiatica si starebbe preparando anche al lancio di una variante di fascia medio-alta, già anticipata da varie indiscrezioni ma non ancora confermata dalla casa cinese. Stiamo parlando di vivo X80 Lite, smartphone in arrivo per il mercato Global ma che potrebbe essere un rebrand di un terminale già visto in patria.

vivo x80 Lite 5G: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Selfie Phone

Design e display

Il produttore cinese ha deciso di puntare forte anche sulla fascia media con vivo X80 Lite 5G, un dispositivo dotato di caratteristiche che paiono (almeno dalle indiscrezioni) davvero niente male. Il nuovo mid-range arriverà in Europa, come parte della gamma X80. Quest'ultima ha fatto capolino da noi solo con il modello X80 Pro (protagonista anche della nostra recensione).

Per quanto riguarda il display dello smartphone, le ultime novità parlano di un pannello AMOLED da 6.44″ di diagonale con risoluzione Full HD+ (2404 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz e supporto HDR10+. La vera chicca è posizionata all'interno del notch a goccia: si tratta di un modulo “anacronistico” eppure ospita un'interessante selfie camera da 50 MP con tanto di autofocus (e apertura f/2.0).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Addentrandoci all'interno della scocca, il cuore delle specifiche tecniche di vivo X80 Lite 5G sarebbe il chipset Dimensity 900 di MediaTek, soluzione octa-core fino a 2.4 GHz supportata da 8 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile tramite microSD. Ovviamente ci aspettiamo il supporto alla Virtual RAM.

Il resto delle caratteristiche vede una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 44W, Android 12 tramite FunTouch OS 12, l'NFC, Bluetooth 5.2 ed un lettore d'impronte che dovrebbe essere integrato sotto lo schermo.

Il comparto fotografico principale non sarà da meno rispetto alla super selfie camera da 50 MP. Infratto sul retro ci sarebbe una tripla camera da 64 (f/1.79) + 8 + 2 MP con grandangolo e macro. Ciliegina sulla torta si parla di una stabilizzazione ottica (OIS), una feature tutt'altro che scontata.

vivo X80 Lite 5G – Prezzo e uscita

Il lancio in Europa – secondo il noto insider Roland Quandt – avverrà a breve ma non c'è ancora una data di presentazione. Nonostante ciò il leaker svela che il prezzo di vivo X80 Lite 5G partirà da poco meno di 450€.

