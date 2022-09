vivo X Fold S sbarca su Geekbench: nessun dubbio sul chipset

Nonostante noi occidentali siamo abituati unicamente ai pieghevoli Samsung, in Cina c'è molta più scelta, anche in vista del lancio dell'inedito vivo X Fold S. A quanto pare, vivo si starebbe preparando a lanciare il suo secondo smartphone pieghevole nel giro di un anno, dopo aver presentato ufficialmente vivo X Fold lo scorso aprile. Un pieghevole che è stato molto apprezzato per aver adottato specifiche tecniche che non abbiamo visto altrove e che vedremo bissate anche sul suo successore.

Aggiornamento 01/09: vivo X Fold S arriva su Geekbench confermando il chipset vociferato e altri dettagli. Trovate tutti i dettagli all'interno della sezione “Caratteristiche e specifiche tecniche”.

vivo X Fold S: la compagnia prepara un nuovo pieghevole ancora più potente

Design e display

Ovviamente non ci aspettiamo grandi stravolgimenti con vivo X Fold S, vista la poca distanza dal modello precedente e dal nome stesso. Quello che vivo starebbe preparando non sarebbe un vero e proprio secondo capitolo, quanto piuttosto una rivisitazione del modello attualmente in commercio. Di conseguenza, lo schermo esterno rimarrebbe un pannello curvo AMOLED da 6,53″ Full HD+ a 120 Hz, mentre quello interno un 8,03″ 2K anch'esso a 120 Hz ma con refresh rate dinamico grazie alla tecnologia LTPO 3.0. Quasi sicuramente vedremo mantenuto il sensore d'impronte a ultrasuoni Qualcomm 3D Sonic di seconda generazione, sia internamente che esternamente.

Specifiche e caratteristiche tecniche

A cambiare sarà principalmente il comparto hardware, visto che vivo X Fold S passerà dallo Snapdragon 8 Gen 1 al più recente Snapdragon 8+ Gen 1. Una scelta che tutti i produttori Android stanno effettuando, anche in vista dei benefici in termini di consumi e gestione energetica rispetto al non troppo ottimizzato Snap 8 Gen 1. Questo dettaglio è confermato anche dal benchmark effettuato dalla piattaforma Geekbench, che oltre al SoC ci mostra anche la presenza di 12 GB RAM, probabile unico taglio.

A supportarlo ci sarebbe anche un comparto batteria migliorato, salendo da 4.600 a 4.700 mAh e che trova, secondo la prima certificazione relativa allo smartphone, una ricarica rapida che passa da 66W a 80W con tanto di ricarica wireless (anche inversa), sebbene questa sia da confermare. Curioso il fatto che il caricabatterie incluso sia a doppia porta Type-C, visto che sono riportate tutte le divisioni di ricarica disponibili. La connettività dovrebbe includere supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6E Dual Band e Bluetooth 5.2. Il sistema operativo, confermato da Geekbench, resta Android 12 e immaginiamo con Origin OS Ocean.

Dovrebbe rimanere immutato il comparto fotografico, con quattro sensori da 50+48+12+8 MP f/1.8-2.2-2.0-3.4 con OIS, lenti Carl Zeiss, ultra-grandangolare a 114°, teleobiettivo 2x e teleobiettivo periscopiale 5x, assieme alla selfie camera da 16 MP f/2.5 e agli speaker stereo.

Prezzo e data d'uscita

Non c'è ancora una data ufficiale di presentazione, ma per i leaker sarà il mese di settembre quello in cui assisteremo al lancio di vivo X Fold S. Mancano anche informazioni precise sul prezzo, ma non ci aspettiamo un costo inferiore agli 8.999 yuan (circa 1300€) del primo pieghevole.

