Tianma CFOT: consumo energetico ridotto, colori migliori e più resistenza sui prossimi pieghevoli

Tianma ha lanciato la tecnologia CFOT di nuova generazione per schermi OLED, pensata per offrire una più lunga durata della batteria, maggiore resistenza per le soluzioni flessibili e colori più fedeli a quelli della realtà. La tecnologia in questione prende il nome di Color Filter On Touch e sostituisce il polarizzatore nella struttura dei pannelli OLED.

Tianma lancia la nuova tecnologia CFOT per display pieghevoli migliori sotto diversi punti di vista

Per chi non lo sapesse, il polarizzatore è una specie di foglio di plastica opaco che impedisce alla luce esterna di interferire con la visualizzazione dello schermo. Senza di esso, uno schermo OLED rifletterebbe la luce come uno specchio. Questa tipologia di display, tuttavia, si caratterizza anche per l'elevato consumo energetico, ed è qui che interviene la nuova tecnologia CFOT sviluppata da Tianma.

Questa, sostituendo il polarizzatore, non solo aumenterebbe la trasmissione della luce di oltre il 30%, ma ridurrebbe anche il consumo energetico di oltre il 25%. Oltre a ciò, come già anticipato, la nuova tecnologia promette un miglioramento significativo delle prestazioni degli schermi flessibili, che si traduce in una maggiore resistenza alle piegature. Più nello specifico, Tianma riferisce che un display così realizzato potrà resistere tranquillamente a oltre 200.000 piegature.

Infine, a migliorare è anche la gamma cromatica del display. La Color Filter On Touch di Tianma offrirebbe colori più realistici e naturali, per un'esperienza visiva migliore del 15% rispetto i tradizionali schermi OLED. Stando a quanto dichiarato dal produttore, potremo vedere la nuova tecnologia CFOT in azione sui prossimi smartphone pieghevoli, ma anche su notebook e altri dispositivi che utilizzano display flessibili.

