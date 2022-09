Teclast P20S è il nuovo tablet 4G economico con Android 12: risparmi 25€ su Amazon!

Durante l'estate Teclast non è stata di certo con le mani in mano: abbiamo avuto nuovi prodotti ed anche delle offerte a tema ed ora è il momento di riposare. No, in realtà non è così: l'infaticabile compagnia cinese ha lanciato in Italia un tablet 4G nuovo di zecca, Teclast P20S, dispositivo economico dal prezzo ancora più allettante grazie al Coupon Amazon dedicato (e alla spedizione Prime!).

Teclast P20S: tutto sul nuovo tablet 4G low budget, tra caratteristiche e prezzo

L'ultimo arrivato in casa Teclast punta ad offrire un rapporto qualità/prezzo invidiabile e lo fa puntando sia sullo stile che sulle varie caratteristiche. Il tablet adotta una scocca metallica con una finitura Ice Blue e monta un ampio pannello IPS da 10.1″ HD (1280 x 800 pixel), perfetto per i contenuti multimediali.

Il dispositivo è mosso dal chipset Helio P22 di MediaTek, una soluzione sempre in voga quando si parla di modelli economici. Il processore è accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage mentre lo slot microSD permette di espandere la memoria fino ad 1 TB.

Tra le caratteristiche di spicco troviamo il supporto al 4G (in modo da poter sfruttare Internet senza il Wi-Fi), GPS, Android 12 lato software, una capiente batteria da 6.000 mAh ed una configurazione a doppio speaker.

Il nuovo Teclast P20S debutta in offerta lancio su Amazon, con spedizione Prime ed un Coupon che permette di risparmiare 25€. Ma come fare per ottenere lo sconto? Nella pagina dedicata al prodotto basta cliccare sulla voce “Applica Coupon 25€” presente subito sotto il prezzo.

In questo modo il tablet scende a 129.9€. Si tratta di una cifra allettante per un terminale di questo tipo, con tanto di connettività LTE. E se volete saperne di più vi segnaliamo anche il sito ufficiale del brand.

Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Articolo realizzato in collaborazione con Teclast.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il