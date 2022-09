Questa tastiera meccanica Xiaomi è l’alleata perfetta per l’ufficio, a soli 37€!

Compatta, elegante, funzionale e compatibile sia con PC Windows che con Mac: è la nuova tastiera meccanica con filo Xiaomi Wired Mechanical Keyboard, disponibile prima in crowdfunding sullo store ufficiale ed ora anche per noi ad un prezzo goloso in offerta lampo!

Aggiornamento 20/09: la nuova tastiera meccanica Xiaomi debutta anche per noi occidentali ed è in offerta lampo. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi Wired Mechanical Keyboard è la tastiera perfetta per tutti i tipi di utilizzo

La tastiera meccanica con filo Xiaomi Wired Mechanical Keyboard adotta un design minimal e compatto. È dotata di un layout a 104 tasti ed è leggermente più piccola rispetto una comune tastiera di questo tipo. Le sue dimensioni, infatti, sono pari a 426 x 122 x 38,5 mm e pesa circa 943 g.

Si tratta di una soluzione dotata di copritasti a incasso e dagli angoli arrotondati, a doppia iniezione e retroilluminati a LED bianco. A tal proposito, la tastiera supporta ben sei modalità di regolazione della retroilluminazione.

La presenza di interruttori meccanici garantiscono una maggiore stabilità dei tasti e restituiscono un feedback al clic davvero soddisfacente; la tastiera può essere utilizzata tanto per il gaming (concedendo al giocatore un feedback audio molto “clicky”), quanto per una lunga giornata di digitazione in ufficio, regalando un suono più debole ma comunque appagante.

La tastiera meccanica con filo Xiaomi Wired Mechanical Keyboard è compatibile sia con PC Windows che con sistema operativo MacOS e supporta il rollover di più tasti. Per essere più precisi, può supportare la pressione di 26 tasti contemporaneamente.

Dopo la fase di crowdfunding ed il debutto in Cina, la nuova tastiera meccanica Xiaomi è disponibile anche da noi grazie allo store TradingShenzhen, in offerta lampo al prezzo di 37€ (con layout internazionale). Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto.

