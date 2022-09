La nuova fotocamera Sony da 50 MP farà le fortune di smartphone top e medio gamma

L'evoluzione della fotocamera per smartphone ha portato dispositivi considerati non propriamente il massimo possibile ad avere sensori di tutto rispetto, portando quindi scatti sicuramente più decenti rispetto al passato. Pare però che ci possa essere presto un ulteriore salto di qualità, dettato da un nuovo sensore Sony da 50 MP che sarà utile sia a smartphone top gamma che a modelli medio e low budget.

Il sensore Sony IMX758 da 50 MP sarà utile ai flagship per selfie, ritratti e farà da fotocamera principale per i medio gamma

A parlare di questa novità, immaginiamo per il 2023 a questo punto, è il leaker Bald Panda, che ci spiega che il sensore Sony IMX758, lanciato verso la fine del 2021, sarà il nuovo protagonista per la fotocamera di più tipi di smartphone, scopriamo perché. Il tutto sta nelle sue caratteristiche tecniche, visto che abbiamo una risoluzione da 50 MP e dimensioni da 1/2.4″, che vuol dire tanto per molti telefoni non propriamente di prim'ordine.

Per farvi capire l'impatto che può avere è lo stesso che ha avuto il Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP come grandangolare e fotocamera principale, come accaduto ad esempio su Nothing Phone (1) e Redmi Note 11 (che ce l'ha come primario). Ma, chiaramente, la qualità sarebbe più alta. Ed infatti, l'insider ci spiega anche come sarà distribuito: per i top gamma sarà il nuovo sensore dedicato ai Ritratti, mentre per i cosiddetti “Selfie Phone” (vedi Xiaomi CIVI, vivo serie S e forse anche OPPO Reno) sarà ovviamente la camera frontale e per finire, sarà la nuova fotocamera principale per i medio-base gamma.

Insomma, siamo pronti a vedere quindi una sorta di cambio di passo anche in feature “laterali” rispetto a quelle che stravolgeranno il mercato e vengono definite principali, come il display con risoluzione più alta o proprio fotocamere con sensori da 1″.

