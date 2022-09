La serie Samsung Galaxy S come vivo NEX 3: addio ai pulsanti fisici?

Quando si parla di Samsung sappiamo bene di avere a che fare con il principale colosso degli smartphone Android. Un nome che è una garanzia ma anche un brand non si cristallizza e prova sempre ad introdurre qualcosa di nuovo. Il futuro potrebbe essere nel full screen totale, con l'assenza dei pulsanti fisici: è questo quello che ci aspetta dai prossimi modelli della serie Samsung Galaxy S?

Samsung Galaxy S potrebbe salutare i pulsanti fisici: somiglierà a vivo NEX 3?

L'indiscrezione arriva da un recente report in merito al futuro della serie principale di Samsung. Stando a quanto trapelato avremo dei modelli senza alcun pulsante fisico: una soluzione che ricorda molto le proposte di vivo, primo su tutti NEX 3.

L'ex flagship della casa cinese è stato il primo dispositivo commerciale della compagnia ad adottare il sistema Touch Sense. Per fare spazio all'elegantissimo display con bordi curvi “a cascata” (con un angolo di 90°, in pratica abbracciano il corpo del dispositivo) l'azienda ha introdotto un pulsante touch per la regolazione del volume, spostando poi il tasto Power sul bordo superiore.

Anche Huawei Mate 30 Pro ha rinunciato ai tasti fisici del volume, mentre Mate 40 Pro ha visto il loro ritorno ma con la possibilità di settare anche i controllo touch.

Anche la serie Samsung Galaxy S, quindi la principale del colosso tech sudcoreano, potrebbe dire addio ai pulsanti fisici. Tuttavia questo grande cambiamento dovrebbe avvenire nel corso del 2025: si parla della futura gamma Galaxy S25, quindi ci sarà il tempo per valutare i pro ed i contro dei pulsanti virtuali!

Cosa ne pensate della possibilità di utilizzare smartphone senza tasti fisici, magari per avere un display avvolgente oppure dimensioni più compatte? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

